СДЭК объявил о возобновлении работы в Новосибирской области

Сервис доставки грузов СДЭК объявил о частичном возобновлении работы после масштабного технического сбоя на сервере.

— Отделения СДЭК начали выдачу посылок, находящихся на ПВЗ в Новосибирской области. При готовности отправления к получению, клиенту поступит смс-уведомление. В данный момент, занимаемся восстановлением возможности приёмки отправлений и перемещением посылок между складами и ПВЗ, — говорится в официальном комментарии компании.

Компания предупредила, что для получения нужно обязательно взять с собой паспорт, так как приложение по-прежнему не работает.

Напомним, сбой «в работе вычислительных мощностей» произошел 26 мая. Ответственность за кибератаку в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare. Во вторник СДЭК сообщал, что технический сбой затронул приложение и сайт компании. Взломщики использовали вирус-шифровальщик. В СДЭК ведется расследование.

На данный момент сеть СДЭК в Новосибирской области составляет более 185 ПВЗ.

По данным Минфина Новосибирской области ООО «СДЭК-Глобал» вошло в топ-10 ключевых налогоплательщиков региона за первый квартал 2024 года. В среднем 10 крупнейших новосибирских налогоплательщиков платят около 15-20% налогов в бюджет каждого уровня.

В январе 2024 года новосибирцы стали на 25% чаще пользоваться экспресс-доставкой посылок. Кроме того, в нынешнем году увеличился средний вес посылок. Количество отправлений с максимальным весом до 18 кг по России выросло на 13%. В Новосибирске таких грузов стало больше на 23%.

Ранее редакция сообщала, что эмигрировавший в Израиль основатель СДЭК продает свою долю.