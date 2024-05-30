Рекламодателям

Жена депутата горсовета назвала Новосибирск «Мухосранском»

  • 30/05/2024, 09:43
Автор: Артем Рязанов
Жена депутата горсовета назвала Новосибирск «Мухосранском»
Жители Новосибирска были возмущены такой характеристикой города.

Супруга депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова в соцсетях назвала родной город «Мухосранском».

Жители Новосибирска были возмущены такой характеристикой города.

Позже Мария пояснила свою позицию и назвала ее эмоциональной. По ее словам, на дорогах города начали сыпать отсев на который у нее аллергия, поэтому женщина задыхается в городской черте. Кроме того, она отметила, что выложила свой пост в личную сеть, доступную только для друзей, потому что злилась на очень пыльный день.

Ранее редакция сообщала о том, что высмеявшая теракт в «Крокусе» новосибирская школьница объяснила свой поступок.

Источник фото: flickr.com / Автор — Gensa Gensa

1 121

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Супруга депутата


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHX2ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHfpЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHSXЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHScЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHHjЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHpjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Игорь Белокобыльский, генеральный директор компании «Стрижи»

Игорь Белокобыльский: На рынке недвижимости Новосибирска после 1 июля будет грусть и тоска

Третий квартал для новосибирского рынка недвижимости в целом ожидается не очень ресурсным.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Пожарные вывели трёх человек из горящего дома в Новосибирске
30/05/24 11:54
Происшествия
От «Метро МиР» требуют компенсировать ущерб природе от сброса стоков в Новосибирске
30/05/24 11:45
Власть Общество
Горняцкие игры: состоялась летняя спартакиада Группы «Сибантрацит»
30/05/24 11:37
Общество
Жилой район Светлый: Бизнес в шаговой доступности
30/05/24 11:29
Бизнес Недвижимость
Котенка манула назвали Анечкой в Новосибирском зоопарке
30/05/24 11:10
Общество
«Экспобанк» Игоря Кима закрыл сделку по покупке актива у британского HSBC
30/05/24 11:06
Бизнес Финансы
В Новосибирской области избрали меру пресечения начальнику участковых в Татарске
30/05/24 10:37
Право&Порядок
«Узнают об ответственности и уходят»: мэр Новосибирска — о поиске главы департамента транспорта
30/05/24 10:35
Власть Общество
СДЭК объявил о возобновлении работы в Новосибирской области
30/05/24 10:27
Бизнес
Адвокат пойдет под суд за разглашение данных следствия в Новосибирске
30/05/24 10:13
Общество
Жена депутата горсовета назвала Новосибирск «Мухосранском»
30/05/24 9:43
Общество
Необычные предложения по работе назвали в Новосибирской области
30/05/24 9:38
Общество
Правила работы для целителей пересмотрел Минздрав Новосибирской области
30/05/24 8:30
Бизнес Медицина Общество
Новосибирец Эльчин Вахидов прошел отбор в отряд космонавтов
29/05/24 19:55
Общество
«Всем раздали, всем досталось»: Игорь Украинцев отчитал коммунистов и единороссов
29/05/24 19:01
Власть
Сеть муниципального похоронного дома переходит к коммерческой структуре в Новосибирске
29/05/24 18:06
Бизнес Власть
Андрея Зыкова оставили под стражей до 1 сентября в Новосибирске
29/05/24 18:00
Бизнес Власть
Онлайн-переход в ВТБ будет доступен для всех розничных клиентов банка «Открытие»
29/05/24 17:36
Финансы
Медикаменты для медицинских волонтеров отправила Новосибирская область в зону СВО
29/05/24 17:08
Власть
Новая мера господдержки для выращивания овощей появилась в регионе
29/05/24 16:53
Власть
Популярное
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
Новости компаний
«Россети Новосибирск» продолжает конструктивный диалог с бизнесом по вопросам подключения к электрическим сетям
30/05/24 11:04
Сибиряки отдохнули в кафе и ресторанах на 46 млн СберСпасибо
29/05/24 12:36
Банк Уралсиб вошел в Топ-5 кредитных карт с длинным льготным периодом
29/05/24 9:00
Как получать кешбэк до 60 000 ₽ в год и милями без ограничений
29/05/24 8:00
Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в Топ-10 лучших премиальных карт
28/05/24 9:00
Как пользоваться эквайрингом бесплатно
27/05/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска