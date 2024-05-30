Жена депутата горсовета назвала Новосибирск «Мухосранском»

Супруга депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова в соцсетях назвала родной город «Мухосранском».

Жители Новосибирска были возмущены такой характеристикой города.

Позже Мария пояснила свою позицию и назвала ее эмоциональной. По ее словам, на дорогах города начали сыпать отсев на который у нее аллергия, поэтому женщина задыхается в городской черте. Кроме того, она отметила, что выложила свой пост в личную сеть, доступную только для друзей, потому что злилась на очень пыльный день.

Ранее редакция сообщала о том, что высмеявшая теракт в «Крокусе» новосибирская школьница объяснила свой поступок.