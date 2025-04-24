Адвоката, обвиненного в мошенничестве, отправили в новосибирское СИЗО

Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката в Новосибирской области, его обвиняют в мошенничестве. По данным источника редакции Infopro54 в правоохранительных органах, речь идет о Кирилле Ширшове.

— По версии следствия, в апреле 2025 года у адвоката в ходе осуществления защиты обвиняемого по уголовному делу возник умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Для осуществления своего плана, отмечают в ведомстве, он внушил клиенту мысль о необходимости дать взятку должностному лицу, которое, по его словам, могло бы способствовать смягчению наказания по уголовному делу и предотвратить обжалование решения суда. Источник сообщил, что сумма взятки составила 300 тысяч рублей.

Следствие считает, что, защитник предоставил своему клиенту заведомо ложную информацию, поскольку не вступал в сговор с представителями власти, не планировал заключать с ними никаких соглашений, а его целью было присвоение денежных средств.

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области обнаружили незаконные действия подозреваемого.

Центральный районный суд Новосибирска заключил адвоката под стражу на два месяца, до 22 июня 2025 года. Прокуратура Новосибирской области следит за ходом и результатами расследования уголовного дела.

Ранее редакция сообщала о том, что прокурор требует 5,5 лет для депутата Сидоренко из Новосибирска. В суде начались прения сторон по делу.