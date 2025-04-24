В Нижегородской области предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии

По информации Центра общественных связей ФСБ России, в Нижегородской области были задержаны двое мужчин из Средней Азии. Как сообщили в ФСБ, задержанные были сторонниками международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Они хотели устроить теракт на нефтехимическом заводе в регионе.

ФСБ сообщила, что по заданию украинских спецслужб из тайника были изъяты FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами, которые планировали использовать для теракта.

— Во время задержания мужчины оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем, — заявили в ФСБ изданию «В городе N».

Следственный отдел УФСБ по Нижегородской области открыл уголовное дело о подготовке диверсии. Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия и следствие.

Ранее редакция сообщала о том, что 75-летнего ученого заставили поджечь три банкомата в Новосибирске. За это ему обещали вернуть украденные деньги.