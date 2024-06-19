Адвокатам Александра Зырянова не удалось смягчить ему меру пресечения в Новосибирске

Суд оставил без изменения меру пресечения гендиректору АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александру Зырянову.
В апелляционных жалобах адвокаты обвиняемого просили изменить меру пересечения с заключения под стражей на домашний арест.
— Новосибирский областной суд, заслушав доводы апелляционных жалоб, мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции в отношении Зырянова без изменения, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения, — отмечается в сообщении суда.
Напомним, что Зырянов был арестован в начале июня. По решению суда он проведет в СИЗО полтора месяца. Ему предъявлено изменения в получении взятке.
Ранее редакция сообщала о том, что участники СВО просят Бастрыкина взять под личный контроль дело об аресте Александра Зырянова.
Источник фото: Infopro54, автор: Артем Рязанов.
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