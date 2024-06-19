Адвокатам Александра Зырянова не удалось смягчить ему меру пресечения в Новосибирске

Суд оставил без изменения меру пресечения гендиректору АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александру Зырянову.

В апелляционных жалобах адвокаты обвиняемого просили изменить меру пересечения с заключения под стражей на домашний арест.

— Новосибирский областной суд, заслушав доводы апелляционных жалоб, мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции в отношении Зырянова без изменения, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения, — отмечается в сообщении суда.

Напомним, что Зырянов был арестован в начале июня. По решению суда он проведет в СИЗО полтора месяца. Ему предъявлено изменения в получении взятке.

Ранее редакция сообщала о том, что участники СВО просят Бастрыкина взять под личный контроль дело об аресте Александра Зырянова.