Бастрыкина просят взять под личный контроль дело об аресте Александра Зырянова

Участники СВО из Новосибирской области записали видеообращение к главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в задержании главы «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова. Видео-обращение в своем YouTube – канале выложил питерский блогер Дмитрий Борисенко.

— Дорогие друзья, соотечественники, хотим сообщить вам важную и тревожную новость: в Новосибирске арестован наш боевой товарищ — Александр Зырянов, — говорится в видеообращении. — Александр является настоящим другом и патриотом нашей страны. Он не раз оказывал помощь ребятам на передовой. — Александр поставлял нам медицинское оборудование. Наши ребята получали средства бронезащиты и медицинскую помощь, — отметил другой боец с видео.

Участники СВО обратились к Александру Бастрыкину и попросили взять это дело под личный контроль.

— Мы не допустим, чтобы наш товарищ, человек, который себя проявил неоднократно, был арестован по сфабрикованному делу. С уважением, ваши бойцы РФ, — завершил первый боец.

Дмитрий Борисенко также не исключил, что этим вопросом уже занимаются на Лубянке. По его словам, «папочка была передана на встрече ветеранов СВО с президентом Путиным». Встреча состоялась 14 июня. Борисов подчеркнул, что на этой встрече «было показано данное видеообращение военнослужащих». В публичном видео с встречи участников СВО с президентом, размещенном в сети, этого видеообращения нет.

Напомним, Зырянов был арестован в начале июня. По решению суда он проведет в СИЗО полтора месяца.

Ранее редакция сообщала, во время суда Александр Зырянов прямо говорил, «с ноября ему намекали, что неплохо бы покинуть должность» и не исключал, что дело против него носит заказной характер.