Тело пропавшей школьницы нашли в колодце возле заброшки в Сибири

В Кемеровской области ищут убийцу 12-летней девочки, тело которой обнаружили в колодце в городе Топки. Накануне утром школьница вышла из дома и не вернулась.
В поисках подростка участвовали сотрудники правоохранительных органов, МЧС и волонтеры. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Сегодня, 19 июня, полицейские разослали ориентировку с описанием ребенка. Через несколько часов после этого поисковики обнаружили ее убитой в колодце возле заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью.
— В настоящее время на месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК. Проводится осмотр, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению преступления, — сообщили в областном ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что 17-летний подросток утонул во время купания в реке Карасук Новосибирской области.
Фото, видео СК РФ
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