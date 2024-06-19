Тело пропавшей школьницы нашли в колодце возле заброшки в Сибири

В Кемеровской области ищут убийцу 12-летней девочки, тело которой обнаружили в колодце в городе Топки. Накануне утром школьница вышла из дома и не вернулась.

В поисках подростка участвовали сотрудники правоохранительных органов, МЧС и волонтеры. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сегодня, 19 июня, полицейские разослали ориентировку с описанием ребенка. Через несколько часов после этого поисковики обнаружили ее убитой в колодце возле заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью.

— В настоящее время на месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК. Проводится осмотр, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению преступления, — сообщили в областном ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что 17-летний подросток утонул во время купания в реке Карасук Новосибирской области.