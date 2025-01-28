Аэробот спас трех подростков у промоины Оби в Новосибирске

Школьники в возрасте 12-13 лет решили прогуляться по льду Оби в районе Димитровского моста. К счастью, их обнаружили спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы.
К опасной промоине отправились два экипажа: «Вега-2» и «Тайфун». Как сообщили в МАСС, дети чудом не провалились под лёд.
Бесстрашных детей посадили в аэробот. Ожидая полицию, они развлекали спасателей и читали стихотворение Николая Рубцова «Родная деревня».
Спасатели МЧС обратились к родителям с просьбой проводить с детьми беседы о том, как опасно выходить на лёд. Также они рекомендуют образовательным учреждениям, особенно чет, что расположены вблизи водоёмов, организовать занятия по безопасности.
Ранее редакция сообщала о том, что квадрокоптеры обнаружили нелегальную купель в Новосибирской области. На Крещение в санкционированные купели в регионе окунулись более 30 тысяч человек.
Источник фото: Спасатели МАСС
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