Осуждённому добавили срок за организацию АУЕ* в новосибирской колонии

Житель Новосибирска, отбывавший наказание в исправительной колонии за кражу, получил новый срок. На этот раз он пополнил свой криминальный багаж статьёй за организацию деятельности АУЕ* в ИК-15.

По данным следствия, Алексей Пометнёв пытался организовать ячейку запрещённого в России движения «АУЕ»* в целях противодействия законным требованиям сотрудников колонии и вымогательства денежных средств у других заключённых для пополнения «воровского общака». В марте 2023 года его «деятельность» пресекли оперативники регионального УФСБ и сотрудники ГУФСИН по Новосибирской области.

По материалам силового ведомства в отношении Пометнёва следователи регионального СК возбудили и расследовали уголовное, а суд признал его виновным.

— Купинским районным судом Новосибирской области Пометнёву назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сообщила пресс-секретарь УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.

Собеседница добавила, что приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что заключённому мигранту добавили срок наказания за публичное оправдание и пропаганду терроризма. В места лишения свободы гражданин Азербайджана Эльнур Ахмедов попал по приговору Барабинского районного суда Новосибирской области.

*Признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации.