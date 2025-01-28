Осуждённому добавили срок за организацию АУЕ* в новосибирской колонии

Житель Новосибирска, отбывавший наказание в исправительной колонии за кражу, получил новый срок. На этот раз он пополнил свой криминальный багаж статьёй за организацию деятельности АУЕ* в ИК-15.
По данным следствия, Алексей Пометнёв пытался организовать ячейку запрещённого в России движения «АУЕ»* в целях противодействия законным требованиям сотрудников колонии и вымогательства денежных средств у других заключённых для пополнения «воровского общака». В марте 2023 года его «деятельность» пресекли оперативники регионального УФСБ и сотрудники ГУФСИН по Новосибирской области.
По материалам силового ведомства в отношении Пометнёва следователи регионального СК возбудили и расследовали уголовное, а суд признал его виновным.
— Купинским районным судом Новосибирской области Пометнёву назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сообщила пресс-секретарь УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.
Собеседница добавила, что приговор не вступил в законную силу.
Ранее редакция сообщала о том, что заключённому мигранту добавили срок наказания за публичное оправдание и пропаганду терроризма. В места лишения свободы гражданин Азербайджана Эльнур Ахмедов попал по приговору Барабинского районного суда Новосибирской области.
*Признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
Источник фото: предоставлено пресс-службой УФСБ РФ по НСО
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