Квадрокоптеры обнаружили нелегальную купель в Новосибирской области

С помощью квадрокоптеров сотрудники МЧС Новосибирской области 19 января зарегистрировали один случай омовения людей на открытой воде, вне оборудованных официальных мест крещенских купелей. Он зарегистрирован на реке Обь в районе СНТ «Отдых-2» (Советский район, Новосибирск).

— Нарушение было пресечено. С гражданами проведена профилактическая беседа, — сообщил начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Всего, по его словам, на Крещение в проруби, оборудованные в Новосибирске и области, окунулись более 30 тысяч человек.

В Новосибирске, по данным МАСС омовение решили пройти более 16,3 тысяч человек. Самой посещаемой оказалась купель, расположенная рядом с пляжем Бумеранг — 5,4 тысячи человек. В 2023 году самой популярной была купель на озере Спартак.

Напомним, на неделе до 19 января сотрудники МЧС пресекли создание еще нескольких несанкционированных купелей. В этом году количество купелей в регионе сократилось (5 в Новосибирске и 24 в районах области) из-за теплой погоды. Как отмечали спасатели, структура льда на водоемах региона неоднородна, небезопасно даже просто выходить на лед, особенно на реках Обь, Иня и Бердь.

Ранее редакция сообщала о том, как проходит Крещение в Новосибирске и регионах Сибири.