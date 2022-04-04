«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет ежедневные авиарейсы из Томска в Москву, сообщает администрация Томской области.

— Мы выполнили поручение губернатора. Для жителей Томской области авианаправление Томск ‑ Москва является одним из наиболее значимых и пользующихся высоким спросом. Поэтому возобновление «Аэрофлотом» ежедневных рейсов делает воздушные перевозки через томский международный аэропорт имени Камова более доступными и комфортными, — заявил замгубернатора Игоря Шатурного.

По его словам, возвращение ежедневных авиарейсов по направлению Томск – Москва, остановленных осенью, стало возможным благодаря конструктивному взаимодействию с авиакомпанией со стороны администрации Томской области и аэропорта «Томск».

В томском аэропорту отметили, что решение о возобновлении регулярных рейсов долгожданное для Томска и непростое, особенно в складывающихся условиях. Была проделана большая работа в направлении «конструктивного взаимодействия со стороны аэропорта и администрации области с руководством авиакомпании и федеральным центром». Из-за пандемии решение неоднократно откладывалось.