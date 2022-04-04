В эстакаду и дорогу к наукограду Кольцово уже вложили 100 млн руб

В Новосибирской области реализуется второй этап строительства эстакады и автодороги, ведущей к установке класса MegaScience СКИФ в Кольцово. Протяжённость новой двухполосной дороги вместе с эстакадой составит 995 метров. Она выведет транзитный транспорт с дорог Кольцово и почти вдвое разгрузит улично-дорожную сеть наукограда, напоминает пресс-служба Территориального управления автодорог (ТУАД).

— Строители выполняют армирование ригеля на Опоре 2, ведут уход за бетоном на Опоре 6. На Опоре 8 полностью срубили шламовый слой, на Опоре 7 осуществляют разработку котлована механизированным и ручным способом и изготовление каркасов стоек, — уточнили в управлении.

Контакт заключен в сентябре 2021 года. Работы на объекте ведутся с опережением графика.

— Уже выполнен объем работ на сумму свыше 100 млн рублей. До конца года планируется полностью завершить работы по эстакаде. Будет выполнено устройство подъездных путей к самой дороге. К концу 2022-го строители смогут приступить к укладке асфальтобетонного покрытия, — поясняли в пресс-службе ТУАД.

Заказчик строительства — Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области. Проект реализуется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Строительство ведет ООО «СпецТрансСтрой». Напомним, ранее отмечалось, что после подорожания строительных материалов ориентировочная стоимость работ увеличится на 20%. Начальная цена контракта составляла 542,31 млн рублей. Контракт удалось заключить с пятой попытки. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на октябрь 2023 года.