Рейс из Новосибирска не смог приземлиться в Бишкеке

Самолет авиакомпании TezJet (Киргизия), выполнявший пассажирский рейс, сегодня совершил аварийную посадку в киргизском аэропорту «Манас». Во время посадки у лайнера отказало переднее шасси, после чего он накренился и ударился о поверхность взлетно-посадочной полосы.

— У нас в аэропорту аварийная ситуация. Самолет авиакомпании TezJet при посадке неудачно приземлился. Мы сейчас выясняем подробности, пострадавших пока нет, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Авария произошла во время взлёта самолёта Boeing 717, выполнявшего рейс из Бишкека в Ош. По данным Telegram-канала «АКЧАБАР», воздушное судно накренилось и перевернулось из-за поломки шасси. После этого аэропорт Бишкека временно прекратил приём рейсов. Самолёты из Новосибирска, Баку и Москвы были перенаправлены в Алма-Ату и Ош.

Стоит отметить, что в последнее время случаи инцидентов с самолетами на взлетно-посадочных полосах участились.

30 июня 2026 года в аэропорту города Мирный (Якутия) самолёт Boeing 737-800 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска, выкатился за пределы полосы после посадки. На борту было 173 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал. В качестве причины назывался размокший грунт. Самолёт был повреждён, аэропорт временно закрыт, а экипаж временно отстранён до проверки.

— После полной остановки воздушного судна командир экипажа действовал в соответствии с установленными процедурами. Завершена высадка пассажиров из самолета с использованием автотрапа, — уточнили в S7.

Расследование ведут Росавиация и транспортная прокуратура.

5 июля 2026 года в аэропорту Махачкалы: самолёт Airbus A320 S7, выполнявший рейс из Новосибирска, приземлился на строящуюся взлётно-посадочную полосу (ВПП-32). Экипаж ошибочно принял её за действующую.

— Посадка прошла благополучно, после чего самолет самостоятельно проследовал на место стоянки. При выполнении визуального захода экипаж идентифицировал новую полосу как действующую — она более заметна. В настоящее время решается вопрос о проведении расследования совместно с авиационными властями для установления всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в компании.

Ранее редакция сообщала о том, что расследование дела о посадке самолета в поле в Новосибирской области идет до сих пор.