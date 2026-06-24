Группа S7 вложит еще более двух миллиардов в «Бердский электромеханический завод»

В 2026 году группа S7 намерена вложить в развитие «Бердского электромеханического завода» (БЭМЗ) 2,23 млрд рублей. В рамках программы инвестиций планируется освоить на предприятии ремонт стоек шасси иностранных воздушных судов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на годовой отчет группы.

Стоит отметить, что с 2023 по 2025 годы на реализацию инвестпрограммы на площадке БЭМЗ компания направила уже 3,6 млрд рублей. Средства были направлены на организацию производства авиационного крепежа и развития компетенций в области ремонта авиационной техники.

Напомним, группа S7 приобрела «Бердский электромеханический завод» весной 2023 года. В сентябре гендиректор предприятия Василий Юрченко сообщил, что завод проведет модернизацию за 550 млн рублей и создаст экспериментальный участок для ремонта и обслуживания самолетов авиакомпании S7.

В ноябре 2025 года губернатор Андрей Травников заявил, что БЭМЗ становится основным поставщиком авиазапчастей, ремонтных единиц для обслуживания авиапарка не только авиакомпании S7. В структуре авиакомпании действует предприятие «C 7 ИНЖИНИРИНГ», которое занимается обслуживанием воздушных судов и компонентов западного производства.

В декабре 2025 в аэропорту Толмачево началось строительство нового ангарного комплекса для технического обслуживания и ремонта самолетов Airbus A321. Площадь комплекса составит около 9 тысяч кв метров, объем инвестиций — 2 млрд рублей.

Также группа анонсировала строительство завода по производству летательных аппаратов из полимерных композиционных материалов под Бердском.

БЭМЗ был основан в 1959 году, АО является партнером «Роскосмоса» и градообразующим предприятием Бердска. Завод производит продукцию для оборонного комплекса, ракетно-космической отрасли, авиации и электромеханической продукции гражданского направления.

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