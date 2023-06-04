Аэропорт Кемерово закрыли из-за дефектов взлетно-посадочной полосы

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по фактам задержек авиарейсов в международном аэропорту Кемерово имени А.А. Леонова, сообщили в ведомстве. По предварительным данным, в аэропорту обнаружены дефекты взлетно-посадочной полосы.

— Предварительно установлено, что 04.06.2023 в связи с обнаруженными дефектами взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Кемерово имени А.А. Леонова, возникших вследствие погодных условий, самолет авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс по маршруту «Сочи – Кемерово», совершил посадку в аэропорту г. Новосибирска, — говорится в сообщении.

В транспортной прокуратуре добавили, что 5 июня объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании «Сибирь» по маршруту «Новосибирск – Кемерово».

Информацию о закрытии аэропорта журналисту Infopro54 подтвердили в справочной воздушной гавани.

— Да, действительно, аэропорт закрыт до 5 утра 5 июня, — уточнили в справочной.

Напомним, разговоры о том, что ВПП кемеровского аэропорта уже не отвечает нормам,шли давно. В начале этого года стало известно, что объект попал в перечень поручений президента РФ. Его включили в программу социально-экономического развития региона до 2024 года. В регионе была анонсирована реконструкция ВПП аэропорта, первый этап которой по планам должны были завершить в августе этого года. Отмечалось, что полная реконструкция займет три года и потребует не менее одиннадцати миллиардов рублей инвестиций.

Ранее редакция сообщала, что в Кемерове запустили бота для консультаций по транспортным услугам.