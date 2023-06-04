В Новосибирске горит больница на улице Пирогова

В больнице на улице Пирогова в Советском районе Новосибирска горит крыша. Информация об этом размещена на официальном канале МЧС региона в Телеграме. Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 15:25, пожарно-спасательные подразделения выехали на место по повышенному рангу. К прибытию пожарных кровля лечебного учреждения горела по всей площади.

— Администрация объекта совместно с сотрудниками МЧС России по предварительным данным эвакуировала 130 человек, в числе которых 100 пациентов. Информации о пострадавших не поступало, — уточнили в МЧС.

В МЧС рассказали, что происходит распространение пламени на большую площадь. Предварительно площадь горения составляет порядка 1 800 квадратных метров.

На место пожара по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова выехали первый вице-губернатор Юрий Петухов и министр здравоохранения Константин Хальзов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске возник пожар на крыше строящегося здания в жилмассиве «Европейский берег».