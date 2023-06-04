Проезд в метро Новосибирска будет бесплатным для прочитавших стихотворение Пушкина

В Пушкинский день России, 6 июня, на восьми станциях новосибирского метрополитена пройдет акция «Читаем Пушкина в метро»: прочитавшие наизусть не менее двух строф из любого произведения поэта смогут воспользоваться в этот день услугами метро бесплатно.

Однако, воспользоваться акцией смогут не все новосибирцы. Она будет действовать с 10 до 17 часов.

Напомним, 6 июня в городе Новосибирске и районах области будут организованы праздничные площадки — Парки Пушкина в рамках Пушкинского дня России и Дня русского языка. Проект «Парки Пушкина» реализуется Новосибирским областным фондом сохранения и развития русского языка «Родное слово» с 2012 года. В 2022 году на территории Новосибирска и Новосибирской области были организованы 439 Парков Пушкина.

Ранее редакция сообщала, что на площади Маркса открыли еще один вход в метро.