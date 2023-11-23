Прокуратура проверит семью наркоманов с грудным ребенком в Новосибирске

Прокуратура организовала проверку после программы на федеральном телеканале, где героями стала неблагополучная семья наркоманов с младенцем. Родители ведут нездоровый образ жизни и выходят на поиск закладок прямо с грудничком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

– Прокуратура оценит своевременность и правомерность принятых мер отделом опеки и попечительства Кировского района Новосибирска. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, – говорится в сообщении.

Семья Анжелики и Владислава Щекатуровых признана в марте 2022 года находящейся в социально опасном положении. Поэтому поставлена на учет госорганов.

В программе «Мужское и женское» неравнодушная сибирячка Екатерина Савицкая, которая пытается спасти детей рассказала, что в семье это третий ребенок. Только самый младший живет с родителями. Первого ребенка у родителей забрали из-за употребления наркотиков. Второй ребенок родился больным, поэтому мать отказалась от него в роддоме.

Также Савицкая не исключила, что наркотики принимались и во время беременности. Ее слова сопровождались видео, на котором герои программы ищут закладки с наркотиками с малышом на руках. Зрителей также впечатлили кадры ребенка в грязных памперсах, а также бегающего босиком на улице.

Общественница уже пыталась своими силами решать проблему. Вызывала полицию и звонила в опеку по поводу изъятия. Но полиции не увидели никакого криминала и посчитали такие условия для жизни приемлемыми. Также озвучили основания для изъятия ребенка: оказывается, что необходимо за руку поймать семью на употреблении наркотиков.

По заявлению бабушки малыша Лилии, молодые осознали свой проступок и пытаются лечь в больницу на лечение от зависимости.

– Сейчас они уже пол месяца пытаются лечь. Все говорят ждите-ждите. Когда лягут буду присматривать за малышом, – оправдывается бабушка.

В программе Анжелика и Владислав рассказали, что готовы исправится и даже бороться за малыша.

Ранее редакция сообщала о том, что ФСБ рассекретила нарколабораторию в Новосибирске.