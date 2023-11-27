Титул «Sexy Lady of Siberia» получила афросибирячка Муэ Дженис из Новосибирска

33-летнюю афросибирячку Муэ Дженис из Новосибирска признали самой сексуальной женщиной Сибири. Ей присвоили титул «Sexy Lady of Siberia». Об этом сообщила сама сибирячка в своей соцсети.

По признанию Дженис, победа была сложной так, как все участницы были прекрасны. Женщина благодарна всем, кто пришел и отдал свой голос за нее.

Известно, что 33-летняя сибирячка закончила СибГУТИ, сейчас работает профессиональной моделью и специалистом по недвижимости.

Родители у женщины: мама – русская, а папа – замбиец.

Ранее редакция сообщала о том, что подросток из Новосибирска вышел в финал конкурса уличного спорта в стиле TRICKING.