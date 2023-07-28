Жительница Новосибирска погасила задолженность экс-супругу ради иномарки

37-летняя жительница Октябрьского района Новосибирска погасила задолженность после того, как судебные приставы собрались арестовать ее автомобиль Mercedes-Benz GLE 2021 года. По решению суда женщина выплатила бывшему мужу компенсацию в размере 5,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Отмечается, что добровольно женщина не спешила погасить задолженность, даже после блокировки счета и запрет на выезд из страны. Однако ситуация в корне поменялась, когда пристав-исполнитель потребовал от должницы предоставить в трехдневный срок принадлежащий ей премиальный автомобиль для проведения описи и ареста.

— Через три дня на прием к судебным приставам гражданка пришла с квитанцией об оплате, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец оплатил миллионный долг после ареста авто, часов и смартфона.