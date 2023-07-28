Как создать надежный пароль, который не смогут взломать хакеры

Слабые пароли — одна из основных причин взломов и утечек информации, сообщил руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, пишет «Газета.ru».

По словам специалиста, пользователи зачастую при генерации пароля используют значимые слова: имена, клички животных, даты рождения и прочее, при этом выкладывая ее в соцсети в открытый доступ. Иногда мошенникам ненужно взламывать устройства намеренно, достаточно очень внимательно изучить профиль потенциальной жертвы, отметил Кузьменко.

Чтобы создать самую надежную комбинацию, можно прибегнуть к помощи генератора паролей, но результат запомнить просто нереально, поэтому придется сохранить его в менеджере паролей, что, в свою очередь, создаст ряд проблем, например, при потере доступа.

Эксперт советует комбинировать названия книг, песен, фильмов и т.п. Можно использовать фамилию автора, имена героев, название.

— Вот, к примеру, роман писателя Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой», где одним из значимых персонажей является капитан Немо. Основа для пароля готова — NemoVern, — добавил он.

Кроме того, важно определить уровни значимости сайтов и приложений. Таким образом почта, портал Госуслуг и другие подобные ресурсы будут иметь приоритет один. Социальные сети, аккаунты на сайтах, например, Роскачества попадают в группу значимости два. Далее внутри группы каждому из сайтов/ресурсов присвойте порядковый номер и добавьте специальный символ. В результате получится уникальный пароль, которые вы легко запомните. В нашем примере это могут быть варианты для Госуслуг — Nemo101Vern%, а для социальной сети — Nemo201Vern%, порекомендовал эксперт.

Для большей защищенности Сергей Кузьменко посоветовал использовать двухфакторную аутентификацию (2FA) там, где это возможно.

— Обычному пользователю следует не реже одного раза в шесть месяцев изменять пароли от важных аккаунтов, — заключил он.

Ранее редакция сообщала, что россиян призвали немедленно поменять пароли в соцсетях.