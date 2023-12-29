Аферистов-мошенников задержали за автоподставы в Новосибирске ― МВД

Сотрудники уголовного розыска МВД по Новосибирской области по подозрению в серии мошенничеств в сфере автострахования задержали пятерых местных жителей.

Аферистов из Искитима, двое из которых уже были ранее судимы, скрутили крепкие омоновцы Росгвардии.

― Предварительно установлено, что злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия с целью получения страховых выплат. Затем оформляли фиктивные документы и обращались в страховые компании с заявлениями о возмещении убытка. Ущерб, причиненный аферистами финансовым организациям, превысил 3,5 миллиона рублей, ― сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Во время обысков у фигурантов были изъяты документы на 12 автомобилей, мобильные телефоны, компьютеры, банковские карточки.

По факту было возбуждено несколько уголовных дел, которые теперь объединили в одно производство.

Ранее редакция писала, что новосибирцы стали жертвами продавца фиктивных автомобилей. Мужчину задержали в Приморском крае.