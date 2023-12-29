Рекламодателям

Аферистов-мошенников задержали за автоподставы в Новосибирске ― МВД

  • 29/12/2023, 19:43
Автор:
Аферистов-мошенников задержали за автоподставы в Новосибирске ― МВД
Банда из пяти местных жителей зарабатывала миллионы, обманывая страховые компании.

Сотрудники уголовного розыска МВД по Новосибирской области по подозрению в серии мошенничеств в сфере автострахования задержали пятерых местных жителей.

Аферистов из Искитима, двое из которых уже были ранее судимы, скрутили крепкие омоновцы Росгвардии.

― Предварительно установлено, что злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия с целью получения страховых выплат. Затем оформляли фиктивные документы и обращались в страховые компании с заявлениями о возмещении убытка. Ущерб, причиненный аферистами финансовым организациям, превысил 3,5 миллиона рублей, ― сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Во время обысков у фигурантов были изъяты документы на 12 автомобилей, мобильные телефоны, компьютеры, банковские карточки.

По факту было возбуждено несколько уголовных дел, которые теперь объединили в одно производство.

Ранее редакция писала, что новосибирцы стали жертвами продавца фиктивных автомобилей. Мужчину задержали в Приморском крае.

Фото: МВД-МЕДИА.

1 359

Рубрики : Происшествия Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Мошенники МВД Искитим задержание автострахование


Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Кабмин утвердил индексацию ряда выплат военным
27/12/23 11:54
Путин: во второй волне мобилизации нет необходимости
14/12/23 17:06
Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17

Еще 8 остановок с дорожным сервисом установят в Новосибирске

Предприниматели согласились заключить договоры в рамках инвестконтрактов.
Читать далее >>

Контролера за сетью комплексов фотовидеофиксации ищут в Новосибирске

Цена контракта — 45,4 млн рублей.
Читать далее >>

Анатолий Локоть может стать помощником Михаила Мишустина

В этом статусе он будет отвечать за российско-белорусские отношения.
Читать далее >>

Ноябрьский ураган может повториться в Новосибирской области

Синоптики рассказали о погодных рекордах 2023 года и о том, какие последствия изменения климата ждут регион.
Читать далее >>

Синоптики рассказали какой будет новогодняя ночь в Новосибирске

А также о погоде на новогодних каникулах.
Читать далее >>

В Новосибирске завершился проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»

Его основная цель заключается в популяризации истории отечественного предпринимательства, меценатства, добровольчества и благотворительности в нашем регионе.
Читать далее >>

Елена Щербакова: За качество мы не боимся — мы им гордимся

В санаторий приезжают самые разные гости. Как изменился отдых в санаториях и портрет его постояльцев — рассказала главный врач санатория «Рассвет» Елена Щербакова.
Читать далее >>

Новостройки появятся в устье реки Иня в Новосибирске

На площадке планируется построить не менее 300 тысяч кв метров жилья.
Читать далее >>

Дополнительный фактор: зачем селлеру нужна верификация профиля

Объемы продаж через интернет-площадки в России растут одновременно с количеством предпринимателей.
Читать далее >>

Николай Мамулат: На проблемы предпринимателей нужно смотреть точечно, а не грести всех под одну гребенку

Во всем должен быть баланс интересов, чтобы крайним не оставался предприниматель.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Скалодром «Твоя высота» готов брать новые высоты и расширяться

Первый коммерческий скалодром Новосибирска скоро отметит 10 лет с момента создания. Об успехах и неудачах становления бизнеса рассказывает его создатель.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Жестокость, жадность и зависть: преступления 2023 года, которые потрясли Новосибирск
29/12/23 22:00
Общество Право&Порядок
Аферистов-мошенников задержали за автоподставы в Новосибирске ― МВД
29/12/23 19:43
Право&Порядок Происшествия
Поздравление с Новым годом полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева
29/12/23 17:20
Власть Общество
«Мэр сопротивлялся»: отцы с СВО и местные жители купили горку и отвоевали праздник для детей под Новосибирском
29/12/23 17:13
Общество
Что изменится в Новосибирске с 1 января 2024 года: новые законы
29/12/23 17:00
Общество
Рост цен на куриные яйца объяснили на Новосибирской птицефабрике
29/12/23 16:56
Бизнес Общество
Ребенка-инвалида высадили из маршрутки посреди трассы в Новосибирске
29/12/23 16:39
Общество Происшествия
Поздравление с Новым годом Президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана
29/12/23 16:01
Бизнес
Следственный комитет исполнил новогоднее желание трех детей в Новосибирске
29/12/23 16:00
Общество
«Самый добрый концерт» пройдёт на Михайловской набережной в Новосибирске
29/12/23 15:56
Город Культура Общество
Бесплатную диспансеризацию предложили пройти на новогодних каникулах новосибирцам
29/12/23 15:40
Медицина Общество
Концерт Лолиты Милявской пройдет в Новосибирске после «голой» вечеринки
29/12/23 15:25
Общество
Еще 8 остановок с дорожным сервисом установят в Новосибирске
29/12/23 15:17
Бизнес Город
Новосибирский Левша зажег самую маленькую свечу в мире
29/12/23 15:09
Общество
Новая амбулатория открылась в Новосибирской области
29/12/23 14:52
Медицина
Экс-главу новосибирского ЦОДД приговорили к 8 годам колонии и штрафу 7,7 млн
29/12/23 14:45
Право&Порядок
Мечты 50 детей исполнил курорт Сбера «Манжерок» в рамках акции «Елка желаний»
29/12/23 14:39
Туризм
Боевые трофеи из зоны СВО переданы в новосибирский музей
29/12/23 14:14
Город
Юная сибирячка получила планшет на Новый год от главного полицейского в НСО
29/12/23 14:09
Общество
Никита Кологривый из «Слово пацана» высказался о жизни в Новосибирске
29/12/23 13:08
Общество
Популярное
Мурашко дал советы на новогодние праздники
29/12/23 15:14
Спрос на новогодние ели вырос на 28%
29/12/23 14:45
Лунный календарь по уходу за комнатными растениями на январь 2024
29/12/23 12:17
Важные разъяснения об индексации пенсий в январе 2024
28/12/23 14:22
Для автотуристов сделают удобные заправки, хорошие дороги и связь
28/12/23 12:15
Минздрав предложил понизить возраст первого осмотра девочек акушером-гинекологом
28/12/23 10:05
Новости компаний
Пользователи ВТБ Онлайн вдвое чаще используют биометрию для входа
28/12/23 11:34
Взаимодействие с банковским сообществом
28/12/23 10:49
Спрос на противовирусные препараты вырос на 65%
27/12/23 12:10
2023 году «Ростелеком» обеспечил связью вдвое больше поселков Новосибирской области
26/12/23 14:59
В декабре мошенники усилили активность под видом сотовых операторов
25/12/23 10:56
Опубликован рейтинг лучших мобильных банковских приложений в России для частных лиц
25/12/23 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска