«Мэр сопротивлялся»: отцы с СВО и местные жители купили горку и отвоевали праздник для детей под Новосибирском

Скандал вокруг традиционного зимнего аттракциона разразился в Барабинске накануне Нового года. Местные жители и отцы детей из зоны СВО собрали почти полмиллиона рублей и самостоятельно купили огромную деревянную горку для центральной площади. Чиновники до последнего сопротивлялись и едва не испортили ребятишкам праздник. Историю самой настоящей народной горки узнал журналист Infopro54.

Нет денег ― нет горки

Проблема с одним из самых главным атрибутов новогоднего праздника возникла еще три года назад, когда в стране объявили запрет на горки не по ГОСТу. Тогда за новосибирских детей вступились депутаты, Совет отцов и активисты-общественники. С трудом удалось добиться, чтобы во дворах разрешили возводить ледяные горки, чтобы малышне было где прокатиться и порезвиться во время прогулки.

― В Барабинске горки тоже были запрещены. Два года назад я поставил этот вопрос на сессии совета депутатов. Затем снова поднял его в сентябре этого года. Мы писали письма с просьбой вернуть горку на центральную площадь, где она исторически всегда стояла. Везде получали отказы. В администрации города нам открыто сказали: «Нет денег ― нет горки». Они насчитали, что покупка и установка аттракциона по новым правилам обойдется бюджету в 1 млн 600 тысяч рублей, ― рассказал Infopro54 местный депутат Константин Терещенко.

Но сдаваться и отнимать у детей волшебный праздник народный избранник не стал. У местных жителей появился великолепный план «Б».

Полмиллиона за 5 дней

Местные жители выступили с инициативой скинуться всем миром на покупку горки. Депутат поддержал. Информацию разместили в местных чатах и началась кипучая деятельность.

― Трудно сейчас оценить вклад каждого. Кто-то скидывал 50 рублей, кто-то 100. Активно откликнулись отцы детей, которые сейчас защищают Родину в зоне СВО. Помог и депутат Государственной думы Александр Аксененко, прислав нам 50 тысяч рублей. За пять дней мы собрали 457 тысяч, ― говорит Терещенко.

Но что самое удивительное ― этой суммы вполне хватило, чтобы заказать горку на специализированном московском предприятии, оплатить ее доставку и необходимые экспертизы.

― Это был, конечно, самый настоящий квест. Я договорился с другом в Москве, чтобы он проконтролировал отправку горки в Барабинск. Мы нашли выгодный, а главное быстрый вариант доставки поездом в почтовом вагоне. Уже 23 декабря встречали горку в нашем городе, ― рассказывает депутат, взявший на себя ответственность за детскую радость.

Но вот потом началось интересное. Беда пришла откуда не ждали. Местные чиновники нашли тысячу и одну причину, чтобы испортить местным жителям праздник.

«Экспертиза на воду»

После того, как горку доставили в Барабинск возникли первые трудности. Оказалось, что получить разрешение у администрации на ее установку ― дело очень сложное. Народ едва не устроил митинг, чтобы отвоевать законное место для аттракциона на площади Ленина. Люди писали и звонили во все инстанции, штурмовали кабинет мэра Романа Боброва, чтобы тот выделил место и принял горку в дар.

Собирать конструкцию добровольно вызвался местный предприниматель, у которого есть нужная лицензия.

― Скажу, что было очень тяжело претворять этот проект в действительность. Было столько препятствий, что в голове не укладывалось: разве может добрая инициатива населения вызывать такое противодействие? Мне было проще выполнять сложную работу своих предприятий, чем добиваться того, чтобы, горка стояла на площади города. Выручили терпение и целеустремленность инициативных барабинцев, они не отступили, когда казалось, что уже ничего нельзя сделать. Благодарю всех и, в частности, свой коллектив, который мне во всем помогал, ― рассказал Александр Кривошеев.

И вот ― горка собрана, на руках есть все документы, важные лицензии, даже регистрационный номер от Ростехназора, а местные чиновники до сих пор сопротивляются и не хотят брать аттракцион на баланс города.

В социальных сетях люди активно обсуждают проблему. Им сложно поверить, что добрые дела могут так сильно буксовать в сугробах бюрократии.

― Кем надо быть, чтобы довести ситуацию с детской горкой до такого абсурда? Бюрократия просто запредельная, ― возмущается Евгений Бухарин. ― Форменное безобразие! Не позорьтесь, примите горку от народа, если уж сами не смогли организовать! ― написала Анастасия Малышевская.

Ситуация накалялась с каждым днем и новой причиной от мэрии. Становилось жарко настолько, что за окном уже таял снег.

― Просто вставляли палки в колеса. Доходило до смешного, когда они потребовали предоставить экспертизу на воду, которой залили горку. Нам с большим трудом удалось добиться желаемого и подарить людям праздник. 28 декабря мы победили, ― говорит депутат.

Теперь народная горка, как ее сейчас называют барабинцы, полностью готова к Новому году. Местные жители выдохнули и порадовались общему успеху, а глаза ребятишек зажглись от счастья.