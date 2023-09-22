Африканскую чуму свиней нашли в колбасе в соседних с Новосибирском регионах

В магазины нескольких российских регионов попала зараженная вирусом африканской чумы свиней (АЧС) мясная продукция. Россельхознадзор только в сентябре зарегистрировал около десяти таких случаев. Случаи распространения этой продукции были выявлены в Рязанской, Брянской, Владимирской, Тульской областях, а также в Краснодарском, Алтайском, Красноярском краях и Якутии.

Как сообщает Россельхознадзор Красноярского края, в адрес управления поступила информация о выявлении в продукции «ВЕТЧИНА ФИЛЕЙСКАЯ», производства «Стародворские колбасы», с датой выработки 25.08.2023, генома вируса африканской чумы свиней. Специалистами ведомства, оперативно, с помощью системы «Меркурий», установили получателей продукции.

— Совместно со службой по ветеринарному надзору Красноярского края Управлением в торговых точках г. Красноярска, г. Боготол и Емельяновского района отобраны пробы продукции. По результатам исследований, проведенных в Красноярском филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна», в 3 пробах выявлен ДНК вируса африканской чумы свиней. Продукция, от которой отобраны пробы, изъята из реализации, — рассказали в ведомстве.

Аналогичные мероприятия проводятся и на территории Алтайского края.

— Продукция предприятий Владимирской области, обнаруженная с ДНК вируса африканской чумы свиней, уже изымается из магазинов Алтайского края и Республики Алтай. Все организации торговли, куда поступала продукция уведомлены, выданы предписания о снятии указанной продукции с реализации. На объектах хранения и торговли, совместно с предпринимателями и ветеринарной службой регионов проводится санитарная обработка и дезинфекция, — сообщили в Россельхознадзоре Алтайского края.

Отмечается, что магазины и торговые точки продолжают работать. Угрозы жизни и здоровью граждан нет. Производители ведут работу по отзыву колбасных изделий, в партии которых установлен геном вируса АЧС, из торговых сетей.

АЧС — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека АЧС опасности не представляет, для домашних и сельскохозяйственных животных также не опасна, но смертельна для диких и домашних свиней. Здоровые животные заражаются при контакте с больными свиньями, дикими кабанами, продуктами их жизнедеятельности, зараженными кормами, биологическими отходами. Например, заражение может произойти через пищевые отходы, которые попадают в пищу животных без температурной обработки. Зараженное поголовье полностью уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни, из-за чего свиноводы несут колоссальные экономические потери.

Согласно данным Россельхознадзора России, в 2023 году было зарегистрировано 72 вспышки АЧС, 36 из них являются активными на сегодняшний день.

Ранее редакция сообщала, что география распространения африканской чумы свиней в Сибири расширяется.