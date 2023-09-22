В Новосибирске резко подорожала шаурма

Осенью в столице Сибири отметился резкий скачок цен на шаурму. Это связано с повышением закупочных цен на продукты, особенно, на куриное мясо, говорят эксперты.

Представитель киоска GoodFood в Академгородке в беседе с изданием Om1.ru сообщил, что за последние месяцы стоимость мяса увеличилась на 40%, а некоторых ингредиентов — на 37,5%.

— У нас основное мясо куриное, сейчас мы берём килограмм филе за 350 рублей, раньше брали за 240. Цена на шаурму в итоге повысилась на 25 рублей. Нам сказали, что птицефабрика подняла ценник. Какая именно птицефабрика, я не знаю, — пояснил он.

В других кафе города информацию об увеличении стоимости филе подтвердили.

Так, в «ШаурМишной», резкое повышение случилось в конце августа.

— Процентов на 20 подорожали продукты за последний месяц. У птицефабрики филе подорожало серьёзно. Ещё у нас значительно выросли в цене помидоры, — сообщили там.

По данным Новосибирскстата, цена на кур, охлаждённых и мороженных, стала расти в начале лета текущего года. В январе килограмм стоил 167,91 руб., в августе — 204,04 руб.

При этом следует отметить, что на региональных птицефабриках в этом году поголовье птицы сократилось на 1,3 млн голов. В настоящее время на сельхоз предприятиях содержится семь млн голов, что на 16% меньше, чем в прошлом году.

Ранее редакция сообщала, что меню в российских ресторанах станет дороже на 15–20% этой осенью.