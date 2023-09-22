Инвесторы оценили промышленные парки Новосибирска

В Новосибирской области завершился XII Всероссийский форум территорий развития и инвестиций «ИнПарк». В ходе форума представители 45 регионов обсудили вопросы эффективности мер государственной поддержки индустриальных парков, а также вопросы развития профильных промплощадок для формирования условий ускоренного развития отдельных отраслей экономики страны.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников напомнил, что на территории Новосибирской области расположен ряд крупнейших за Уралом индустриальных парков и промышленных технопарков: Промышленно-логистический парк (ПЛП) — один из крупнейших индустриальных парков в России общей площадью 1059 га и объемом инвестиций более 63 млрд рублей, научно-технологический парк в сфере биотехнологий (Биотехнопарк), Технопарк Новосибирского Академгородка (Академпарк), признанный в 2015 году самым успешным Технопарком России. Продолжается проработка создания индустриального парка «Южный ПЛП» площадью 143,4 га. В регионе есть парки, организованные исключительно на частные инвестиции: действующие – «Новосиб», «Экран», а также создаваемые – «Восточный», «PNK Парк Пашино», Логопарк «ПФО Север», «Верх-Тулинский» и т.д.

Кроме того, министр анонсировал создание в регионе новой инфраструктурной площадки — особой экономической зоны.

Заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Леонид Данилов отметил, что сейчас не так просто найти инвесторов, которые готовы заходить в проект с нулевого цикла, поэтому сервисное и инфраструктурное наполнение площадок, преференции, которые получают резиденты, обретают особое значение и становятся критерием конкурентоспособности.

Генеральный директор АО «РИД Групп — Новосибирск» (актив «РАТМ Холдинга», управляет индустриальным парком «Экран») Дмитрий Клепалов считает, что управляющая компания промпарка может способствовать повышению сопротивляемости предприятий к кризисным явлениям.

— В первую очередь управляющая компания должна быть готова к конструктивному диалогу с резидентами и пользователями инфраструктуры. Например, во время пандемии мы могли предоставить им рассрочку арендных платежей, если они были вынуждены приостанавливать свою работу из-за карантинных мер. В прошлом году, когда сложная экономическая ситуация так или иначе отразилась на всем промышленном секторе страны, резиденты «Экрана» также испытывали временные трудности, обусловленные подорожанием материалов и комплектующих, нарушением традиционных цепочек поставок сырья, увеличением расходов на логистику, наша управляющая компания не поднимала размер арендной платы, хотя стоимость ресурсов, необходимых для обеспечения деятельности промпарка, увеличилась примерно на 20%, — перечисляет Дмитрий Клепалов. — Чтобы поддержать производителей, работающих в периметре «Экрана», оптимизировали собственные затраты, автоматизировали ряд процессов, внедрили современные технические решения водо- и энергосбережения, а также перераспределили часть нагрузки по обслуживанию зданий и сооружений с привлеченных специалистов на штатных сотрудников.

— Предложение площадей, предназначенных для осуществления технологических процессов, в первую очередь металлообработки, в Новосибирске ограничено: на протяжении ряда лет город развивался в основном за счет жилой застройки, что сопровождалось сносом производственных зданий, — говорит Дмитрий Клепалов. — Сегодня мы наблюдаем рост промышленного сектора экономики, в том числе благодаря программам господдержки, как следствие — повышенный спрос на площади производственного назначения: доля таких заявок составляет более 60%. Доля складских и административно-офисных помещений в структуре спроса сократилась — до30 % и 10% соответственно.

На «Экране» заинтересованы в реализации потенциала промплощадки. К концу 2022 года в парке размещались 200 организаций, сейчас 210 — это 4,4 тысячи рабочих мест. Заполняемость индустриального парка составляет 98%. Ключевые резиденты — малый и средний бизнес. В перспективе «РИД Групп–Новосибирск» рассматривает возможность установить на свободных земельных участках в границах браунфилда легковозводимые бескаркасные сооружения, которые используются для производственной деятельности.

Напомним, в настоящее время одна из ключевых задач правительства региона — это формирование благоприятного инвестиционного климата в Новосибирской области. Важным инструментом повышения инвестиционной привлекательности территории является развитие подготовленных инвестиционных площадок, таких как индустриальные парки, промышленные зоны и особые экономические зоны.

Ранее редакция сообщала о создании под Новосибирском парка в формате light industrial.