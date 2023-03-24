География распространения африканской чумы свиней в Сибири расширяется

— В большинстве субъектов договоры страхования заключены в отношении 80% и более от поголовья, принадлежащего аграриям, а в целом по Сибири охват страхованием составляет 75%, — говорится в сообщении пресс-службы Национального союза агростраховщиков с ссылкой на Корнея Биждова, президент Национального союза агростраховщиков.
Отмечается, что в Красноярском крае режим чрезвычайной ситуации объявлен с 15 марта в городе Минусинске и Минусинском районе в связи с выявлением АЧС в фермерском хозяйстве, где было уничтожено 340 голов свиней.
— Вирус АЧС впервые попал в Сибирь в 2017 году, когда он был выявлен одновременно в Омской и Иркутской областях, Красноярском крае и Ямало-Ненецком АО. Затем он отмечался исключительно в Омской области, и только дважды — в 2020 и 2022 годах. События текущего года — это, безусловно, расширение географии распространения вируса АЧС в Сибири, указывающее на растущую вероятность новых вспышек. НСА ожидает увеличение спроса на страховую защиту свиноводческих комплексов в текущем сельхозсезоне в России, — подчеркивает Биждов.
Напомним, вспышка африканской чумы свиней началась с Минусинского района Красноярского края. Первых больных животных выявили в деревне Малая Минуса. Второй очаг находится в Каратузском районе.
АЧС — вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных. Для человека заболевание опасности не представляет. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.
Ранее редакция сообщала о том, что жители Сибири стали есть меньше мяса говядины и свинины.
Фото: pixabay.com — PaulAndersonUK
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