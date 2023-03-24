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География распространения африканской чумы свиней в Сибири расширяется

  • 24/03/2023, 17:45
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застраховано поголовье свиней
Страховщики не исключают появления новых вспышек.

— В большинстве субъектов договоры страхования заключены в отношении 80% и более от поголовья, принадлежащего аграриям, а в целом по Сибири охват страхованием составляет 75%, — говорится в сообщении пресс-службы Национального союза агростраховщиков с ссылкой на Корнея Биждова, президент Национального союза агростраховщиков.

Отмечается, что в Красноярском крае режим чрезвычайной ситуации объявлен с 15 марта в городе Минусинске и Минусинском районе в связи с выявлением АЧС в фермерском хозяйстве, где было уничтожено 340 голов свиней.

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По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), за 2022 год свиноводы Сибири застраховали на условиях господдержки почти 1,5 млн голов этих животных. Больше всего свиней застраховано в Новосибирской области — 431 тыс. голов (81% от промышленного поголовья), 381 тыс. голов — в Красноярском крае (50%), 329 тыс. голов — в Кемеровской области (83%), 256 тыс. голов – в Омской области (81%), 250 тыс. голов — в Томской области (81%), 157 тыс. голов — в Алтайском крае (82%), 110 тыс. голов — в Иркутской области (89%). В Республике Хакасии страхование свиней не осуществлялось.

— Вирус АЧС впервые попал в Сибирь в 2017 году, когда он был выявлен одновременно в Омской и Иркутской областях, Красноярском крае и Ямало-Ненецком АО. Затем он отмечался исключительно в Омской области, и только дважды — в 2020 и 2022 годах. События текущего года — это, безусловно, расширение географии распространения вируса АЧС в Сибири, указывающее на растущую вероятность новых вспышек. НСА ожидает увеличение спроса на страховую защиту свиноводческих комплексов в текущем сельхозсезоне в России, — подчеркивает Биждов.

Напомним, вспышка африканской чумы свиней началась с Минусинского района Красноярского края. Первых больных животных выявили в деревне Малая Минуса. Второй очаг находится в Каратузском районе.

АЧС — вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных. Для человека заболевание опасности не представляет. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.

 

Ранее редакция сообщала о том, что жители Сибири стали есть меньше мяса говядины и свинины.

Фото: pixabay.com — PaulAndersonUK

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Рубрики : Бизнес Агропром Страхование

Регионы: Сибирь Красноярский край

Теги : страхование сельхозпредприятий африканская чума свиней в Сибири


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