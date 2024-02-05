Агафьин день: почему сегодня нельзя смотреть на падающие звезды

В народном календаре 5 февраля отмечен как Агафьин день. В этот день православные верующие вспоминают святых целителей Агафангела и Климента.

На Руси 5 февраля считался днем домашних забот — утро у крестьян начиналось с проверки амбаров.

Запасов должна была остаться ровно половина — иначе и хозяевам, и скотине приходилось голодать. В народе говорили: «Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет».

Пока мужская половина занималась подсчетом в закромах, хозяйки пекли пироги с курицей. Именно они в этот день символизировали семейное счастье, плодородие и достаток. Каждый в семье должен был съесть хотя бы кусочек.

Чтобы получить покровительство святых, люди приглашали в дом странников и кормили их вкусной едой. Считалось, что в Агафьин день нельзя никому отказывать в просьбе, иначе начнут преследовать неудачи. Если весь день лениться и ничего не делать, можно угодить в нищету.

В старину люди верили, что в этот день нельзя смотреть на падающие звезды — кто-то из близких может умереть.

Под запретом была зависть, жадность и сквернословие. Все эти пороки могут накликать болезни и слезы.

По поведению животных в этот день можно было судить о предстоящей погоде: если на деревьях белки разыгрались — вскоре наступит тепло. А если синицы громко кричат — скоро придут холода.

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