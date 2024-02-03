Максимов день: почему сегодня нельзя давать взаймы и ругаться

По народному календарю 3 февраля – Максимов день, его также называют Максим-утешитель.
Сегодня православные вспоминают святых Максима Исповедника и Максима Грека. Оба жили в разное время и внесли огромный вклад в церковь и богословскую науку. Верующие им молились об утешении и заступничестве.
Согласно народным приметам, в этот день нельзя никому отказывать в помощи, насмехаться над людьми, потерпевшими неудачу в делах — иначе окажешься на его месте.
Под запретом сегодня семейные ссоры и скандалы — негатив сразу отразится на здоровье, а брошенное сгоряча слово обернется против сказавшего. Наши предки рекомендовали в этот день избегать сплетен, плести интриги и заговоры.
Старорусское поверье гласит: «Хозяйки в Максимов день должны накормить нуждающегося — иначе в дом придут голод и нищета». Категорически запрещается 3 февраля давать взаймы соль — вместе с ней можно отдать семейное благополучие.
Каждый человек 3 февраля день должен вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, а по возможности, и отблагодарить их делом.
По народным приметам можно было определить предстоящую погоду:
Чистое безоблачное небо — к худому урожаю.
Ярко-красный закат — к сильному морозу.
Солнечный и ясный день — к теплой и ранней весне.
Месяц как в тумане — к хорошему урожаю зерновых.
Ранее редакция сообщала, какие обряды в Ефимов день помогут стать богатым и избежать нищеты.
Фото: freepik.com-freepik
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