Максимов день: почему сегодня нельзя давать взаймы и ругаться

По народному календарю 3 февраля – Максимов день, его также называют Максим-утешитель.

Сегодня православные вспоминают святых Максима Исповедника и Максима Грека. Оба жили в разное время и внесли огромный вклад в церковь и богословскую науку. Верующие им молились об утешении и заступничестве.

Согласно народным приметам, в этот день нельзя никому отказывать в помощи, насмехаться над людьми, потерпевшими неудачу в делах — иначе окажешься на его месте.

Под запретом сегодня семейные ссоры и скандалы — негатив сразу отразится на здоровье, а брошенное сгоряча слово обернется против сказавшего. Наши предки рекомендовали в этот день избегать сплетен, плести интриги и заговоры.

Старорусское поверье гласит: «Хозяйки в Максимов день должны накормить нуждающегося — иначе в дом придут голод и нищета». Категорически запрещается 3 февраля давать взаймы соль — вместе с ней можно отдать семейное благополучие.

Каждый человек 3 февраля день должен вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, а по возможности, и отблагодарить их делом.

По народным приметам можно было определить предстоящую погоду:

Чистое безоблачное небо — к худому урожаю.

Ярко-красный закат — к сильному морозу.

Солнечный и ясный день — к теплой и ранней весне.

Месяц как в тумане — к хорошему урожаю зерновых.

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