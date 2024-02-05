Спасатели вызволили щенка, застрявшего за батареей в Новосибирске

Спасатели освободили маленького щенка, который застрял за отопительным радиатором в квартире.

Клич о помощи кинула спасателям МАСС хозяйка несмышленого щеночка в Дзержинском районе. Он каким-то образом застрял в радиаторе отопления и не мог самостоятельно выбраться. Спасатели прибыли в квартиру на улице Приисковая, чтобы помочь бедолаге.

При осмотре места заточения щенка выяснилось, что батарея чугунная.

– Щенок деблокирован. Передан 29-летней хозяйке, – отметили в сообщении спасатели МАСС.

Собака чувствует себя хорошо и в благодарность даже облизала руки своим спасителям.

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