130 случаев загрязнения водоемов выявлено в Новосибирской области

Новосибирская область попала в список регионов России, где в 2023 году выявлено наибольшее количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения рек, озер и других пресноводных объектов. Об этом сообщила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В топ-10 российского антирейтинга регион находится на 6 месте — 4,7% выявленных по стране загрязнений: 66 высокого и 64 экстремально высокого загрязнения.

В топ-10 из сибирских регионов также входит Красноярский край — 5 место (5,3%): 105 высокого и 41 экстремально высокого загрязнения.

В целом по России, по сравнению с 2022 годом общее количество загрязнений увеличилось на 12%.

— Рост выявленных загрязнений рек и озер обусловлен не только техногенным фактором, но и улучшением качества анализа и контроля со стороны надзорных органов, — пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По ее словам, помимо крупных производств, огромный ущерб водным экосистемам наносят предприятия жилищно-коммунального хозяйства, отвечающие за очистку и сброс сточных вод. В зоне риска, с точки зрения экологической безопасности поверхностных вод, находятся не только индустриальные центры, но и густонаселенные территории с устаревшими системами фильтрации сточной воды.

Эксперты компании напоминают, что техногенный вред рекам и озерам может усиливаться под воздействием не зависящих от человека природных факторов. Например, в период весеннего половодья вовремя не отфильтрованные талые загрязненные воды, в том числе содержащие химикаты, распространяются по бассейнам рек.

Новосибирская область вошла в список регионов, где фиксировались такие загрязнения. В Куйбышеве на реке Омь в 2023 году было отмечено 9 инцидентов, на реке Обь — 7 инцидентов. Из 66 случаев высоких загрязнений большинство были зарегистрированы в бассейнах рек Обь, Иртыш, а также на малых водных объектах; 64 экстремально высоких загрязнения выявлялись в малых реках Новосибирска — Ельцовка 2-я, Каменка, Камышенка, а также 15 других.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура наказала вице-мэра Новосибирска за загрязнение Оби.