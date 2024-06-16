Агентство инновационного развития ликвидируют в Новосибирске

АО «Новосибирское агентство инновационного развития» (АО «НАИР») находится в стадии ликвидации. Согласно данным сервиса Seldon Basis, решение об этом было принято советом директоров еще в феврале 2024 года.

29 февраля статус организации с «Действующее» изменен на «Находится в стадии ликвидации».

В мэрии Новосибирска рассказали, что агентство было создано в 2014 году для «поиска и продвижения инновационных проектов, внедрения их в промышленное производство, привлечения инвестиций для реализации инновационных проектов в отрасли городского хозяйства, социально-культурной сферы, объекты муниципальной собственности, а также получение прибыли».

В декабре 2017 года Контрольно-счетная палата Новосибирска признала деятельность НАИР неэффективной.

АО «Новосибирское агентство инновационного развития» (АО «НАИР») было создано в марте 2014 года.

По данным Seldon Basis, уставной капитал АО «Новосибирского агентства инновационного развития» — 10 млн рублей (на 31 декабря 2022 года — 162 700 000 руб). Основной вид деятельности — Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Учредитель — департамент имущественных и земельных отношений мэрии Новосибирска. Председателем ликвидационной комиссии является Денис Колмаков. По итогам 2023 года, выручка компании была нулевой, чистая прибыль составила 10,1 млн руб. По данным ФНС за 2023 год доходы компании — 144 885 000 рублей, расходы — 134 822 000 рублей. За историю существования, организация подписала 5 контрактов в качестве заказчика. Наибольшее количество контрактов было заключено c ООО «Фирма «ПЕТРА» (основной поставщик).

Ранее редакция рассказывала, что Академгородок выступал против увольнения директора инновационного фонда Новосибирска. в 2023 году Миннауки региона решило не продлевать с ним договор.