Рекламодателям

Агентство инновационного развития ликвидируют в Новосибирске

  • 16/06/2024, 15:44
Автор: Оксана Мочалова
Агентство инновационного развития ликвидируют в Новосибирске
Такое решение принял совет директоров.

АО «Новосибирское агентство инновационного развития» (АО «НАИР») находится в стадии ликвидации. Согласно данным сервиса Seldon Basis, решение об этом было принято советом директоров еще в феврале 2024 года.

29 февраля статус организации с «Действующее» изменен на «Находится в стадии ликвидации».

В мэрии Новосибирска рассказали, что агентство было создано в 2014 году для «поиска и продвижения инновационных проектов, внедрения их в промышленное производство, привлечения инвестиций для реализации инновационных проектов в отрасли городского хозяйства, социально-культурной сферы, объекты муниципальной собственности, а также получение прибыли».

В декабре 2017 года Контрольно-счетная палата Новосибирска признала деятельность НАИР неэффективной.

АО «Новосибирское агентство инновационного развития» (АО «НАИР») было создано в марте 2014 года.

По данным Seldon Basis, уставной капитал АО «Новосибирского агентства инновационного развития» — 10 млн рублей (на 31 декабря 2022 года — 162 700 000 руб). Основной вид деятельности — Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Учредитель — департамент имущественных и земельных отношений мэрии Новосибирска. Председателем ликвидационной комиссии является Денис Колмаков. По итогам 2023 года, выручка компании была нулевой, чистая прибыль составила 10,1 млн руб. По данным ФНС за 2023 год доходы компании — 144 885 000 рублей, расходы — 134 822 000 рублей. За историю существования, организация подписала 5 контрактов в качестве заказчика. Наибольшее количество контрактов было заключено c ООО «Фирма «ПЕТРА» (основной поставщик).

Ранее редакция рассказывала, что Академгородок выступал против увольнения директора инновационного фонда Новосибирска. в 2023 году Миннауки региона решило не продлевать с ним договор.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

1

Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : НАИР ликвидация


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анны Терешковой, глава департамента благоустройства мэрии Новосибирска

Анна Терешкова: Парковое строительство Новосибирска получит районную вариативность

По общему уровню озеленения Новосибирск не отстает от прочих городов «большой пятерки», но ему есть в чем совершенствоваться.
Все материалы
Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Агентство инновационного развития ликвидируют в Новосибирске
16/06/24 15:44
Власть
Azur Air досрочно сворачивает чартерную программу полётов в Таиланд из Новосибирска
16/06/24 14:55
Общество Туризм
Машина провалилась под асфальт в новосибирском Академгородке
16/06/24 13:43
Город Общество
Роспотребнадзор проверяет курицу, которой накормили детей в детском лагере в Новосибирской области
16/06/24 13:20
Общество
Электричка сбила 18-летнюю девушку в Новосибирской области
16/06/24 12:42
Происшествия
Экипаж кругосветки встречает аэропорт Толмачево в Новосибирске
16/06/24 12:17
Общество
Новосибирские спасатели вытащили пса из колодца на улице Виктора Уса
16/06/24 11:18
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП под Новосибирском
16/06/24 10:49
Происшествия
Пассажирка лодки утонула после столкновения с баржей в Новосибирске
16/06/24 10:28
Происшествия
На «Черника Music Fest» в Новосибирске за медицинской помощью обратились 30 человек
16/06/24 9:54
Город Общество
День рождения города Новосибирска будут отмечать 29 и 30 июня
16/06/24 9:22
Город Общество
Водитель сбил 6-летнего ребенка во дворе дома Новосибирска
15/06/24 18:31
Происшествия
Более 4,2 тысяч квадратных метров старого асфальта демонтировано на Димитровском мосту
15/06/24 17:12
Общество
Владимир Путин поговорит с главой РЖД о карьере участника СВО из Новосибирска
15/06/24 16:00
Общество
+36 ожидается в некоторых районах Новосибирской области
15/06/24 15:18
Общество
Полиция накрыла наркопритон в одной из квартир Новосибирска
15/06/24 14:14
Право&Порядок
Бастрыкин взял на контроль проверку дома затопленного после капремонта в Новосибирске
15/06/24 13:10
Право&Порядок
Торговлю вторсырьем заводят на онлайн-площадку в Новосибирске
15/06/24 12:09
Бизнес Финансы ЦУР
Замена труб идет на 22 км теплосетей в Новосибирске
15/06/24 12:05
Бизнес Общество
Посмотреть картины из бактерий могут жители Новосибирска
15/06/24 11:41
Общество
Популярное
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Новости компаний
Семейный фестиваль «Экомир» прошел в Новосибирске при поддержке Сбера
14/06/24 14:08
«Россия – миру»: новый спецпроект «АиФ» рассказывает о развитии науки
13/06/24 14:48
В Новосибирской области участились случаи повреждения ЛЭП при несанкционированных работах
13/06/24 10:47
Банковскую карту с AI-дизайном из Сибири начали оформлять в павильоне Сбера на ВДНХ
11/06/24 11:33
Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций
11/06/24 9:00
Цифровой путь в будущее России. Генеральный партнер проекта ПАО «Ростелеком» представляет номинацию «Цифровая Сибирь»
10/06/24 13:33

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска