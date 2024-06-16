Azur Air досрочно сворачивает чартерную программу полётов в Таиланд из Новосибирска

Авиакомпания Azur Air сворачивает лётную программу в Таиланд, которая осуществлялась из Новосибирска и других регионов России. В этом сообщает Ассоциация Туроператоров (АТОР), ссылаясь на собственные осведомлённые источники. На летний сезон 2024 года у авиакомпании были заявлены полеты на Пхукет.

Отмечается, что на рейсах этого перевозчика летали туристы Anex и «Интурист» из 8 городов. Помимо Новосибирска в списке значатся Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Томск и Хабаровск. Полёты выполнялись от двух до трёх раз в месяц.

По данным АТОР, летная программа будет свернута с июля. Точная причина отмены популярного направления пока неизвестна.

Отмечается, что с отменой летной программы на Пхукет, без прямых рейсов на остров в этом году останутся жители Благовещенска и Томска. Кроме Azur Air, ни одна из авиакомпаний не заявляла оттуда прямых рейсов в Тайланд.

Для новосибирцев и жителей других городов есть альтернатива. Чартерные и регулярные рейсы по этому популярному направлению выполняют другие авиакомпании.

Напомним, Сергей Михайлов, руководитель комитета по туризму регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель директора ООО «Сиеста Центр», рассказал Infopro54 о трендах зарубежного отдыха, динамике цен на туры и наиболее популярных у новосибирцев направлениях для путешествий. По его словам, Таиланд за последние 2 года очень сильно подорожал, при этом уровень сервиса упал. Из-за роста цен это направление постепенно переходит из доступного в премиум-сегмент, даже несмотря на ухудшение сервиса. На курортах много россиян, казахстанцев, китайцев — и отели там подтвердить сложно, пляжи заполнены.

Ранее редакция сообщала, что 13 кораллов из Египта обнаружили таможенники в багаже в Новосибирске. Их пыталась провести в качестве сувениров жительница Томской области.