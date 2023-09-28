Академгородк против увольнения директора инновационного фонда Новосибирска

Правительство Новосибирской области в лице Миннауки не продлило договор с руководителем ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд» Александром Николаенко. Он возглавлял фонд с декабря 2020 года.

Представители инновационных компаний Новосибирска и области обратились к замгубернатору области Ирине Мануйловой с коллективным письмом в поддержку и защиту Александра Николаенко (имеется в распоряжении редакции).

В частности, авторы письма сообщили, что Николаенко и его командой развернута поддержка инновационных компаний и команд в регионе, выстроена работа с резидентами Сколково, формируются кооперационные связи между инноваторами, предприятиями отрасли и научными институтами. Кроме того, институты СО РАН активно привлекаются к работе со Сколково и т.д.

Инноваторы сообщили, что считают необходимым рассмотреть возможность продолжения деятельности Николаенко в должности руководителя фонда с целью поддержки развития инновационных компаний на территории региона.

Письмо подписали 22 представителя инновационных компаний. Президент ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина сообщила редакции Infopro54, что не знала о письме, которое подготовили и подписали ее коллеги из инновационного сообщества Академгородка.

— Если честно, меня очень расстроила эта информация. На мой взгляд, Николаенко не просто справлялся со своей работой, он создал очень хорошую команду. Мы постоянно с ними работали по разным проектам: по «Точке кипения», «Сибирской венчурной ярмарке», грантам фонда Бортника и и.д. Я не понимаю зачем менять человека, который на отлично справляется со своей работой, создал эффективную структуру, — говорит собеседница Infopro54. — Я не знаю, кто будет следующей кандидатурой на должность руководителя фонда, но слышала, что этот человек не из среды Академгородка. Странное решение. На фонде лежит много работы с резидентами Технопарка, на нее нельзя ставить человека, который не знает этой среды, не работал с инновационными компаниями. Это плохая идея.

Фонд был зарегистрирован в марте 1996 года. Является центром инновационного развития для всех субъектов инновационной деятельности региона: научных институтов, образовательных организаций, инновационных компаний и предпринимателей, физических лиц, создающих инновации и иной инновационной инфраструктуры, уточняется на сайте организации. Фонд реализует региональную политику в области развития науки и инноваций по принципу «единого окна». Он выполняет функции оператора Фонда «Сколково» и Фонда содействия инновациям в Новосибирской области; проектного офиса Национальной технологической инициативы и научно-образовательного центра мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр» в регионе; оператора пространства коллективной работы «Точка кипения — Новосибирск». Фонд занял второе место по России, как лучший региональный оператор Сколково -2022: 105 участников проекта, 65 млн рублей привлеченных инвестиций. В рейтинге Фонда содействия инновациям поднялся с 12 на 5 место: 145 победителей, 600 млн рублей привлеченных инвестиций.

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