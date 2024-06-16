Город Обь вошел в число лидеров по числу сделок с новостройками среди малых городов России

Город Обь Новосибирской области вошел в топ-10 по наибольшему количеству сделок на рынке новой жилой недвижимости в январе-апреле среди малых городов. Он занял девятую строчку рейтинга. К такому выводу пришли аналитики ЦИАНа. По подсчетам экспертов за это время ежемесячно в Оби заключалось по 25 сделок.

На верхней строчке топа находится город-спутник Ростова-на-Дону —Аксай. Ежемесячно с начала года в нем заключалось в среднем по 48 сделок. На второй строчке крымская Алуша со средним показателем 40 ДДУ в месяц. На третьем месте Гурьевск, с 39 сделками в месяц.

Далее идут Железноводск (Ставропольский край), Звенигород (Московская область), Светлогорск и Пионерский (Калининградская область), Коммунар (Ленинградская область) и Обь (от 25 до 36 сделок ежемесячно).

Замыкает список Балтийск Калининградской области.

Отмечается, что на эти города в сумме пришлось 45% первичных продаж в малых городах. Оставшиеся 55% осуществлялись в 60 городах, причем показатель 40 из них — менее 10 сделок в месяц.

— Для большинства малых городов России неактуальны программы льготной ипотеки, так как в них почти нет новостроек, — говорит эксперт «Циан.Аналитика» Елена Лапшина.

Она уверена, что более эффективным для небольших городов страны могут оказаться программы господдержки для приобретения жилья на вторичном рынке, а также льготное кредитование для строительства частных домов.

Напомним, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин предложил распространить программу семейной ипотеки на покупку жилья в малых городах вне зависимости от возраста детей. По словам президента, только один ребенок должен быть несовершеннолетним.

По данным Минстроя Новосибирской области, в 2024 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию не менее 2,154 млн кв.м жилья. Для сравнения, в 2023 году введено около 3 млн кв метров.

Ранее редакция сообщала, что более 2,4 тысяч малоэтажных домов построено в Новосибирской области. Особой популярностью пользуются одно- и двухэтажные дома из дерева.