Агентство инвестиционного развития Новосибирской области и «ОПОРА РОССИИ» подписали соглашение о взаимодействии

Вопросы взаимодействия сторон будут касаться объединения усилий в целях развития инвестиционной привлекательности Новосибирской области, популяризации программ и мер государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов, а также развития малого и среднего предпринимательства в регионе.

В церемонии подписания Соглашения приняли участие Генеральный директор АО «Агентства Инвестиционного Развития» Новосибирской области Александр Зырянов, Председатель Новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов, Руководитель комитета по инвестициям «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Ярцева.

Александр Зырянов в своей речи акцентировал внимание, что для Агентства Инвестиционного Развития важен прямой диалог с бизнесом и предпринимателями, которых объединяет «ОПОРА РОССИИ», а подписанное соглашение позволяет формализовать успешный многолетний опыт сотрудничества двух организаций.

Игорь Салов, Председатель «ОПОРЫ РОССИИ» отметил, что «субъекты МСП являются фундаментом экономики, они оперативно реагируют на все современные вызовы, но им нужна поддержка, которую мы им оказываем. В Новосибирской области АИР уже создал прекрасную инфраструктуру поддержки крупного бизнеса, теперь необходимо помочь малому».

Марина Ярцева, Руководитель комиссии по инвестициям:

«Несмотря на многообразие существующих мер государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов, у нас есть обратная связь от предпринимателей, что далеко не все знают куда за ним обращаться и как пользоваться. Поэтому, сотрудничество Комитета по инвестициям «ОПОРЫ РОССИИ» и АИРа сможет качественно дополнить и усилить работу друг друга, и как следствие, увеличить количество предпринимателей, обладающих информацией о доступных мерах государственной поддержки».

Кроме того, сотрудничество АИРа и бизнес-объединения подразумевает совместное участие в тематических мероприятиях, а также проведение системной информационной и консультационной поддержки предпринимателей региона.