Массовая драка произошла ночью в центре Новосибирска

Массовая драка произошла около бара «Доски» на Вокзальной магистрали в центре Новосибирска. Об этом сообщает паблик «АСТ-54» в ВКонтакте.

– Побоище остановила прибывшая группа людей в форме, – рассказали очевидцы.

Что стало причиной конфликта между двумя компаниями — неизвестно.

— Сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало. Информация, выявленная в сети Интернет, зарегистрирована сотрудниками полиции в установленном порядке. Проводится проверка. Обстоятельства и участники инцидента устанавливаются, — прокомментировали в региональном МВД.

Ранее редакция сообщала о том, что два подростка изрезали ножами сверстника до комы в Новосибирской области.