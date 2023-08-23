Массовая драка произошла ночью в центре Новосибирска

Массовая драка произошла около бара «Доски» на Вокзальной магистрали в центре Новосибирска. Об этом сообщает паблик «АСТ-54» в ВКонтакте.
– Побоище остановила прибывшая группа людей в форме, – рассказали очевидцы.
Что стало причиной конфликта между двумя компаниями — неизвестно.
— Сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало. Информация, выявленная в сети Интернет, зарегистрирована сотрудниками полиции в установленном порядке. Проводится проверка. Обстоятельства и участники инцидента устанавливаются, — прокомментировали в региональном МВД.
Ранее редакция сообщала о том, что два подростка изрезали ножами сверстника до комы в Новосибирской области.
Фото со страницы АСТ-54 в Вконтакте
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