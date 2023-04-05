В Новосибирской области стартовал Форум сибирского гостеприимства

Губернатор Андрей Травников принял участие в пленарном заседании «Новая Сибирь: туризм сегодня и завтра». Глава региона подчеркнул: для Новосибирской области почётно и ответственно стать ведущей площадкой для проведения такого крупного международного делового мероприятия, как Форум сибирского гостеприимства. Здесь собрались эксперты отрасли из 24 регионов России и восьми стран.

— Каждый российский регион по-своему уникален, и каждой территории есть что предложить людям с разными доходами и потребностями. Это и медицинский туризм, и экологический, и деловой, и детский для семей с детьми, и туризм выходного дня, гастрономический, событийный и так далее. Отрасль важна для нас не только экономически, но и стратегически. Мы постоянно продвигаем туристический потенциал Новосибирской области. В 2022 году наш регион занял 12-е место в национальном туристическом рейтинге. Также мы – лидеры среди регионов Сибирского федерального округа по количеству посетивших нас туристов (без малого 1 миллион человек за 2022 год), — напомнил Андрей Травников.

Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев пояснил, что главное – излишне не «зарегулировать» сферу туризма.

Отметим, что в 2022 году Новосибирская область существенно нарастила поддержку туристической отрасли. Предприниматели получили из регионального бюджета в виде грантов и субсидий 105 млн рублей на развитие туризма. В 2023 году на реализацию профильной госпрограммы заложено 139 млн рублей.

Первый масштабный Форум сибирского гостеприимства, объединивший деловую программу V Сибирского туристического форума и выставку «HoReCa Сибирь», проходит в Новосибирской области с 5 по 7 апреля при поддержке министерства экономического развития и министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.

Фото с сайта правительства Новосибирской области