Максим Кудрявцев оценил последствия получения Новосибирском столичного статуса

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев прокомментировал Infopro54 информацию о возможном создании в России третьей столицы. Напомним, в рамках пленарного заседания ПМЭФ-2024 президент РФ Владимир Путин отметил, что «России можно думать о третьей столице, но делать это необходимо через создание привлекательных условий». Позднее в списке претендентов на столичный статус в очередной раз появился Новосибирск.

— Столичный статус сам по себе не означает, что на Новосибирск прольется золотой дождь. Бюджет города уже имеет хорошую динамику. Объем безвозмездных поступлений составил 48 млрд рублей. Это результат совместных усилий мэрии и депутатов по привлечению дополнительных средств на развитие Новосибирска, — напомнил Кудрявцев.

— Например, лишь несколько городов России показывают хорошие результаты в деле ликвидации ветхого жилья. Новосибирск — в числе лидеров: почти 90 не пригодных для нормальной жизни домов исчезли с карты города, а более 900 семей стали новоселами, — пояснил градоначальник. — Мы обсуждаем с губернатором возможности финансовых решений по многим острым вопросам. Вы видите, как обновляется общественный транспорт, закупается техника для уборки города. В развитие инфраструктуры вкладываются около 8 млрд рублей — то есть ежегодный рост составляет 125%. Я убежден, что сейчас ключ к благоприятным изменениям — это перезапуск процессов уборки города, ремонта дорог и благоустройства, организации контроля в дорожном строительстве, реконструкция общественных пространств, построение оптимальной транспортной инфраструктуры.

Он подчеркнул, что Новосибирск только начинает путь к столичному облику и для него, как мэра, важно, чтобы это были четкие, измеряемые шаги.

Мэр Новосибирска также оценил еще одно предложение президента на ПМЭФ-2024: о возможном переносе головных структур крупнейших госкорпораций в регионы.

По его словам, сейчас в работе в Новосибирске находятся полтора десятка проектов КРТ. Всего в процесс комплексного развития в этом году будут вовлечены земли, площадь которых позволит обеспечить строительство 2 млн кв. м жилья.

Ранее редакция сообщала о том, что федеральные эксперты уже не в первый раз призывают сделать Новосибирск третьей столицей России.