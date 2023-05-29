Аграрии обратились за помощью к ученым из-за снижения урожая кормов в Новосибирской области

Минсельхоз Новосибирской области подготовил и направмл обращение в Сибирский федеральный центр научных технологий, в котором аграрии просят рекомендации учёных по заготовке кормов в сложившихся погодных условиях. Как сообщал в ходе оперативного совещания глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко, в настоящее время продолжает усугубляться ситуация с влагообеспеченностью посевов. Одновременно в министерстве прогнозируют низкую урожайность многолетних трав.

Напомним, что в середине мая глава областного минсельхоза уже анонсировал засуху в районах Кулундинской зоны.

— Складывающиеся погодные условия позволили приступить к яровому севу только 2 мая, что значительно позже предыдущих лет, — сообщал Евгений Лещенко. — Это, безусловно, влияет на темпы посевной кампании. По темпам кампании область в графике 2021 года. Темпы можно охарактеризовать как близкие к средним многолетним. Апрель был холодным и сухим. Аномальные отклонения по температуре и осадкам сохраняются и в мае.

В то настоящее время, по словам министра, аграрии области уже вышли на высокие темпы посевной кампании.

— Отставание темпов сева от 2022 года сокращено до 10%, — сообщает Евгений Лещенко. — Близки к завершению посевной кампании сельскохозяйственные организации Карасукского, Купинского, Чулымского, Коченёвского, Краснозёрского, Кочковского районов. Там план ярового сева выполнен более, чем на 90%.

По информации Министерства сельского хозяйства Новосибирской области, за минувшую неделю дневная выработка на яровом севе превышала 100 тыс га. По состоянию на 28 мая яровые культур посеяны на площади 1,6 млн га (82% от запланированных объёмов), яровые и зерновые — 1,2 млн га (81%). Завершается сев технических культур — 256 га (98%). В посевной участвуют 100 сельхозпредприятий и 213 крестьянско-фермерских хозяйств.

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