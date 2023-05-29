Отечественные криптобиржи заработают по новым правилам

По сообщению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в стране будут регламентированы новые правила для работы криптобирж, пишет ФАН.

Правительство исключило создание «монобиржы» и предпочло ввести законы и правила, согласно которым будет регулироваться деятельность таких организаций. Биржи будут использовать для проведения международных расчетов и в том числе обхода санкций, поэтому власти опасаются, что против них могут начать вводить рестрикции. Однако, вместе с тем, смогут создаваться новые организации, главное, чтобы они соответствовали правилам.

Таким образом, криптобиржи хотят использовать в транснациональных расходах как посредников. При этом ключевым регулирующим органом выступит Центробанк РФ.

Заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Гузнов отметил, что в ближайшем будущем следует ожидать, что крипторынки будут содействовать государству в экспорте и импорте с помощью оплаты параллельного импорта.

Ранее редакция сообщала, что компании сегодня самостоятельно выбирают валюты расчетов.