Двое мужчин перевернулись на лодке на Оби в Новосибирске

Инцидент произошел накануне, 28 мая, в 20.35. На телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация том, что в районе Октябрьского моста в Новосибирске перевернулась лодка, в воде находятся два человека.

— Напротив пляжа «Наутилус» была обнаружена перевернутая лодка и на ней 2 человека. Спасатели перегрузили 2 мужчин 1989 года рождения в свой катер, а лодку отбуксировали к берегу, — отметили в муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска.

Спасенные мужчины были переданы сотрудникам речной полиции. От медицинской помощи они отказались.

Четыре района Новосибирской области отказались от выставления спасательных постов на водоемах.