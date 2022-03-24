Аграрии в этом году увеличат посевные площади под сахарную свеклу

— В России нет оснований опасаться недостатка запасов продукции сахара ни на текущий момент, ни в ближайший год. Меры, которые предпринимают правительство и минсельхоз России, должны привести к восполнению запасов в розничных торговых сетях в ближайшее время, — полагает президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

Корней Биждов отметил, что для российских сахаропроизводителей в последние несколько лет серьезной проблемой являлся риск перепроизводства этого продукта, что вело к снижению цен. В результате аграрии в прошлом году посеяли свеклу в таком объеме, чтобы произведенного сахара хватило на удовлетворение текущего потребления. Но ажиотажный спрос в последние две недели вызвал потребность в наращивании импорта, который уже поступает в страну – в частности, с рынков Белоруссии и Бразилии. Оперативности этого процесса способствуют таможенные льготы на поставку 300 тонн сахара, введенные сейчас правительством РФ.

— Сахарная свекла возделывается в 31 субъекте РФ, но основная часть ее продукции производится в черноземной зоне Центра и Юга России, где в прошлом году было сосредоточено около 74% посевов этой культуры, — комментирует Корней Биждов. — Как следует из практики страхования сахарной свеклы за последние 5 лет, для нее главный риск – это недостаток влаги: приблизительно 80% застрахованных потерь урожая было связано с засухой и суховеем.

По оценке НСА, в текущем сезоне в зоне этого риска может потенциально оказаться до 10% площадей под сахарной свеклой. Остальные опасные явления – град, сильный дождь, заболевания растений – могут нанести локальный ущерб отдельным хозяйствам, но они критически не повлияют на объемы продукции в стране в целом.