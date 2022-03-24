«Сибстекло» начало выпускать зеленую тару

До конца года в стекольных комплексах ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга) намерены изготовить 90 млн таких стеклоизделий, тем самым полностью удовлетворив спрос на зеленую тару со стороны производителей напитков, работающих за Уралом, пояснили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

Как сообщил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, расширить ассортимент тарного стекла предприятию позволил ввод в эксплуатацию новой стекловаренной печи, благодаря чему производительность выросла на 30% — до 850 млн стеклоизделий в год.

— С развитием мощностей мы можем планировать загрузку технологических линий, оптимальным образом организовав производственную программу, — отметил Антон Мор. — Зеленую тару уже протестировали заказчики из числа международных пивоваренных компаний и региональных игроков пивной индустрии. Они подтвердили, что ее характеристики соответствуют техническим спецификациям. Речь идет о стеклянной упаковке различного дизайна для семи марок пива. Вес бутылок — от 260 до 290 г, все сделаны по «облегчающему» методу NNPB. Ранее зеленую тару нашим потребителям поставляли с заводов, расположенных в европейской части России, «Сибстекло» будет стремиться заместить их продукцию своей.

В настоящее время «Сибстекло» является единственным предприятием, выпускающим коричневую и зеленую бутылку (зеленую также используют для расфасовки минеральной воды) на территории Сибири и Дальнего Востока. Обеспечив клиентов Новосибирской области произведенной здесь же стеклотарой, «Сибстекло» даст им возможность снизить расходы на логистику, а также поддержит объемы розлива напитков в регионе.