Установку стелы «Трудовая доблесть» могли осложнить судебные разборки

На 1 апреля назначено расторжение договора с рекламным оператором на размещение крупной рекламной конструкции в центре кольца на площади Калинина, где запланирована установка памятной стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» c последующим демонтажем конструкции и подготовительными работами по установке стелы.

— Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска обеспечит общую координацию мероприятий по установке стелы и благоустройству внутреннего кольца, — сообщает пресс-служба мэрии. — Заказчик работ — МП «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры». Заказчиком работ по благоустройству выступит МКУ «Управление дорожного строительства». Департамент строительства и архитектуры обеспечит демонтаж рекламных конструкций на площади им. Калинина и прекращение договорных отношений с их владельцами.

Информацию о согласованных сроках демонтажа в комментарии редакции подтверждают и в ГК «Дизайнмастер», дочерняя компания которой — ООО «Рекламные технологии» — выступает рекламным оператором. При этом, по информации ГК, несмотря на согласованное решение о демонтаже, ситуацию сопровождает судебный иск со стороны профильного подразделения мэрии в отношении рекламного оператора, последствия которого, как рассказывают рекламщики, могли бы в очередной раз сорвать не только сроки демонтажа конструкции, но и последующих работ по установке стелы.

— У муниципалитета есть возможность расторгнуть договор на основании градостроительной ситуации, — сообщают в «Дизайнмастере». — Судебные процессы могут длиться годами. В процессе тяжб действуют обеспечительные меры. Действия Олега Хорошунова (начальник управления художественного облика мэрии) могли привести к срыву сроков демонтажа. Урегулировать ситуацию удалось благодаря встрече с вице-мэром Новосибирска Анной Терешковой, что доказывает неспособность управления художественного облика решать подобные задачи в диалоге с операторами.

Согласно достигнутой договоренности, рекламный оператор демонтирует конструкцию в обмен на отзыв иска мэрии, пояснили редакции. Как сообщают в «Дизайнмастере», убрать конструкцию не было проблемой изначально, достаточно только постановления мэрии о начале работ на территории, где она расположена, и договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. Более того, как сообщают в компании, бывают ситуации, когда и расторжения не требуется.

— У нас десятки нерасторгнутых договоров и демонтированных конструкций, где ведутся строительные работы, например строительство четвертого моста, реконструкция дамбы Октябрьского моста и другие, — сообщают в «Дизайнмстере». — Это нормальная практика для рекламных операторов, так как мы всегда оперативно убираем конструкции, которые мешают ведению работ. Потом мы либо восстанавливаем конструкции, либо расторгаем договоры, если восстановить их невозможно. К сожалению, так как О.В. Хорошунов ни разу не предложил встретиться и обсудить варианты действий, мы вынуждены были вести диалог с ним в официальной переписке несколько месяцев.

Напомним, что в начале марта ранее упомянутый начальник управления Олег Хорошунов, отвечая на вопросы депутатов о перспективах работ по установке стелы на заседании профильной комиссии горсовета Новосибирска, сообщал, что затягивание процесса идет со стороны рекламного оператора, инициировавшего судебный иск в отношении к мэрии. Однако, как выяснилось, данный иск к ситуации с конструкцией на площади Калинина отношения не имеет.

По информации мэрии Новосибирска, стела, которую установят на площади им. Калинина, будет выполнена в виде четырехгранного штыка высотой 30,8 м. Две грани сооружения украсят изображения тружеников военных лет, взятые из архивов Музея Новосибирска. Две другие грани будут выполнены из молочного стекла и снабжены внутренней подсветкой. На них нанесут текст указа президента РФ и герб города Новосибирска. Стела будет опоясана светодиодным экраном площадью почти 80 кв. м, который изготовит новосибирская компания. На экране станут транслировать видеоматериалы, связанные с темой трудовой доблести города. С учетом основания (холма) высота стелы составит 34,5 м — сооружение будет самым высоким среди тех, что были установлены в 2021 году и планируются к установке в 2022 году. Открытие стелы запланировано на 3 ноября 2022 года.