Агрессивных мигрантов из кафе прямиком отправили в военкомат в Новосибирске

Утром 19 июля в кафе на Хилокском рынке внезапно нагрянули офицеры военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону. Под прицел следователей попали две забегаловки «У дороги» и «Пять львов», в которых работают иностранные специалисты.

В ходе проверочных мероприятий в кафе с говорящими названиями удалось застать 43 иностранца.

— 11 из них были доставлены в военные комиссариаты и поставлены на воинский учет, — сообщил VN.ru источник в военном следственном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону.

По словам собеседника, на сегодняшний день на территории Хилокского рынка и прилегающей территории работает около десяти различных кафе и чебуречных. Он отметил, что в последнее время мигранты стали вести себя более агрессивно.

— Мероприятия, проводимые по поручению главы Центрального аппарата СК Александра Бастрыкина, будут продолжены, — добавил офицер.

В ведомстве отметили, что за прошедшую неделю два иностранца заключили контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Хилокском микрорайоне Новосибирска снесли кафе и торговые киоски, в которых мигранты нелегально продавали мясо, овощи и фрукты. 800 квадратов земли иностранным специалистам сдал в аренду собственник участка.