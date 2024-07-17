«Воистину праздник на Хилокской»: жители Новосибирска наблюдают, как сносят ненавистные им кафе с мигрантами

Доброе утро у жителей Хилокского микрорайона началось под звуки тяжелой техники и грохота падающих под ее натиском киосков и кафе.

— Хрючевальни за школой, с которыми мы боролись 4 года. Этого мы ждали 4 года! Ущипните меня, это не сон?! Теперь заживем как белые люди. Испытываю неимоверное удовольствие. Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно: огонь, вода и то, как на Хилокской сносят жральни, — ликует одна из местных жительниц, снимая процесс сноса на телефон.

По словам автора видео, уничтожение незаконных построек происходит с легкой руки главы Ленинского района Александра Гриба.

Напомним, снос незаконных построек, организованных мигрантами в Хилокском микрорайоне начался после 4 лет борьбы местных жителей с нелегальными кафе и антисанитарией вокруг их домов. Все это время новосибирцы писали жалобы во всевозможные инстанции и просили избавить их от беспорядка и гор мусора, которые здесь устроили мигранты.

В начале июля после многочисленных жалоб новосибирцев правоохранители совместно с силовиками, городскими властями, Роспотребнадзором, налоговой и прокуратурой закрыли скандальное кафе «Кишлак».

Поводом стала история с конфликтом между местными жительницами и мигрантом, который приехал на разборки. Мужчина, нагло доказывающий, что он является участником СВО и демонстрирующий кривые нашивки с перевернутым российским флагом, набросился на беззащитных женщин с претензиями. Иностранец обвинил женщин в жалобах на кафе «Кишлак».

― В ходе рейда выявлены многочисленные нарушения миграционного, налогового законодательства, санитарно-эпидемиологических норм, правил пожарной безопасности, отсутствие разрешительных документов на строительство, выявлены признаки нецелевого использования земельного участка, ― отчитались тогда в МВД региона.

Однако по прошествии нескольких дней «Кишлак» вновь распахнуло свои двери для дорогих гостей. О беспределе мигрантов местные жители сообщили в полицию. В региональном ведомстве пояснили, что обязательно проверят исполнение решения суда хозяевами закрытой точки общепита.

Ранее редакция сообщала о том, что в Хилокском районе Новосибирска снесли киоски, незаконно установленные на придомовом участке и частично захватившие территорию школы № 66. В мэрии города отметили, что с начала июля в ходе рейдов здесь было составлено 15 административных протоколов по статье «Торговля в неустановленных местах.