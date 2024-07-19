Кукабарра разразилась человеческим смехом в зоопарке Новосибирска

Новосибирский зоопарк поделился видео, на котором птица кукабарра издаёт звуки, похожие на заразительный человеческий смех.
Некоторые посетители специально приходят в зоосад, чтобы поднять себе настроение. Но не только необычным смехом славится это веселое создание.
Внешне птица выглядит очень красиво и величественно. У нее мощный клюв и выразительные глаза.
Кукабарр привезли в Новосибирский зоопарк из Германии в 2019 году.
Отметим, что ареал обитания таких птиц — Австралия и остров Новая Гвинея. Они хищники и питаются мясом.
Ранее редакция сообщала о том, что снежные козлята родились в зоопарке Новосибирска.
Источник фото и видео: Новосибирский зоопарк.
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