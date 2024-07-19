Кукабарра разразилась человеческим смехом в зоопарке Новосибирска

Новосибирский зоопарк поделился видео, на котором птица кукабарра издаёт звуки, похожие на заразительный человеческий смех.

Некоторые посетители специально приходят в зоосад, чтобы поднять себе настроение. Но не только необычным смехом славится это веселое создание.

Внешне птица выглядит очень красиво и величественно. У нее мощный клюв и выразительные глаза.

Кукабарр привезли в Новосибирский зоопарк из Германии в 2019 году.

Отметим, что ареал обитания таких птиц — Австралия и остров Новая Гвинея. Они хищники и питаются мясом.

Ранее редакция сообщала о том, что снежные козлята родились в зоопарке Новосибирска.