Агроактивы чешской PPF Group перешли краснодарской компании

По данным газеты «Коммерсант», хозяйства «РАВ Агро» перешли к краснодарскому ООО «Земельный резерв», где основной долей (99%) владеет гендиректор Евгений Свистула, а 1% контролирует Россельхозбанк. «Земельный резерв» может действовать в интересах «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева» экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, крупного производителя зерна, молока, сахара и мяса, считают два источника газеты в отрасли.

Агрокомплекс по состоянию на положение годом ранее контролировал 660 тысяч гектаров, что соответствует третьему месту среди крупнейших владельцев сельхозземель по версии BEFL. Кроме того, в начале года связанные с агрокомплексом структуры стали владельцами хозяйств в Тамбовской, Липецкой, Рязанской областях, которые ранее входили в принадлежавшую ГК «Регион» «АГРА Групп».

PPF Group приобрела 100% «РАВ Агро» в 2011 году у британской RP Capital, фонда Cargill Venture Holding Ltd и израильских бизнесменов Рона Изаки, Игоря Хейфица и Гада Биттана, и это была её единственная инвестиция в сельское хозяйство. При этом группа постепенно распродавала активы и искала покупателей уже последние несколько лет, рассказали источники издания.