Почти 40 тысяч заявлений на новые «детские» выплаты поступили в региональный ПФР с начала мая

По сообщению пресс-службы ПФР по Новосибирской области, бОльшая часть заявлений поступила в электронном виде через портал госуслуг. Заявления также принимались в МФЦ и специалистами клиентских служб ПФР, которые принимали заявления в праздничные и выходные дни мая.

— Срок рассмотрения данных заявлений – 10 рабочих дней, он может быть продлен на 20 рабочих дней в том случае, если в Пенсионный фонд своевременно не поступят сведения (документы), необходимые для установления выплаты. В таком случае пользователю придет уведомление в личный кабинет на портале госуслуг. Оно поступит также в том случае, если заявителю необходимо донести документы личного хранения, — говорится в сообщении.

В ПФР отметили, что пособие рассчитывается с 1 апреля независимо от месяца подачи заявления. Так семьям, которые обратились за выплатой в мае, начисление будет произведено за два месяца – апрель и май. Если родители подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь. Такой порядок установлен до 1 октября, то есть заявление до 1 октября можно подать с сохранением срока установления выплаты с 1 апреля. Выплата осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты принятия положительного решения. Выплатной период – до 25 числа каждого месяца.

Напомним, пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека (в нашем регионе этот «порог» составляет 12 775 руб. на человека), родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.

От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. Базовый размер выплаты – 50%, в Новосибирской области это 6 619 рублей в месяц. Если с учетом этой выплаты доход семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если и с учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи останется меньше прожиточного минимума, то будет назначен максимальный размер пособия в 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка.